Durante l’estate la natura è al massimo della sua bellezza e ci regala delle fioriture meravigliose in grado di decorare giardini e palazzi. Spesso rimaniamo estasiati dai colori e dai profumi che emanano anche i piccoli fiori.

Le piante sono dei complementi d’arredo in grado, con pochi soldi, di abbellire grandi e piccoli spazi. Inoltre, hanno la capacità di rendere l’ambiente di casa unico e speciale. Alcune piante avrebbero anche il dono di assorbire l’umidità e le sostanze tossiche come la formaldeide.

Anche se non abbiamo molto tempo a disposizione o non possediamo le nozioni necessarie per prenderci cura di una pianta, possiamo ugualmente coltivarla. Infatti, esistono dei piccoli arbusti che necessitano di poche cure e crescono anche senza il nostro aiuto. Pensiamo, ad esempio, alle piante grasse che non hanno bisogno di importanti innaffiature perché le foglie trattengono l’acqua.

Abbondanti steli di fiori colorati con questa pianta che non teme il caldo

Sono tantissimi i fiori che possiamo coltivare nel giardino di casa. Spesso si piantano quelli rustici, resistenti e che necessitano di poche attenzioni.

Infatti, oggi vogliamo parlare del gladiolo. Una pianta bulbosa con i fiori a stelo, che può anche essere coltivata in vaso. Con la sua bellezza, rende particolari le aiuole e le bordure.

I gladioli sono originari dell’Africa e hanno delle foglie appuntite di un bellissimo colore verde brillante. Mentre i fiori, dai colori pastello, hanno dei petali frastagliati. Avremo abbondanti steli di fiori colorati tra la primavera e l’autunno inoltrato.

Come coltivare questo fiore

La pianta non necessita di particolari tipi di terreno. Ma facciamo in modo che questo sia ben drenato, per evitare che il bulbo marcisca. Le innaffiature dovranno essere costanti (una o più volte alla settimana) durante i mesi caldi e quelli della fioritura. Mentre in inverno l’acqua dovrà diminuire notevolmente.

Il gladiolo predilige un concime granulare o liquido da diluire nell’acqua delle innaffiature.

A cosa fare attenzione

Facciamo attenzione e controlliamo sempre la pianta, perché potrebbe sviluppare non solo i parassiti ma anche delle malattie fungine. Infatti, non è da sottovalutare il marciume e la ruggine che si presenta con delle macchie sugli steli.

Inoltre, il gladiolo non ama il luoghi esposti al vento, che potrebbe far piegare o spezzare i suoi lunghi steli.

