Grazie ai bonus sociali, le famiglie italiane a basso reddito potranno continuare a beneficiare degli sconti di Stato sulle bollette di luce e gas. E questo perché, nonostante ci sia in carica attualmente un Governo dimissionario, e quindi attivo solo per il disbrigo degli affari correnti, i bonus potenziati sono per fortuna in salvo.

In particolare, aspettando poi possibili ed eventuali proroghe, i bonus sociali rafforzati sono confermati anche per tutto il terzo trimestre del 2022. Il rafforzamento della misura, nello specifico, sta nel fatto che, a partire dal mese di aprile del 2022, il limite ISEE per accedere al bonus elettrico ed al bonus gas è passato, precisamente, da 8.265 euro a 12.000 euro. E questo per permettere alle famiglie italiane di calmierare i costi di luce e gas. Con i prezzi dell’energia che, aumentati già alla fine dello scorso anno, poi sono schizzati nei mesi successivi anche a causa della guerra in Ucraina.

Il bonus luce e gas con ISEE rafforzato e confermato per le famiglie

In più, per l’erogazione dei bonus sociali per le utenze domestiche di luce e gas, occorre semplicemente avere l’ISEE aggiornato e quindi in corso di validità. In questo modo, in automatico, in base all’ISEE alle famiglie sarà riconosciuto oppure no il bonus sulle bollette.

Quindi, il bonus luce e gas con ISEE rafforzato è automatico, mentre l’obbligo di presentazione della domanda resta quando il bonus elettrico è richiesto non per disagio economico, ma per disagio fisico. Ovverosia quando si richiede lo sconto in bolletta in quanto in casa sono presenti delle apparecchiature elettromedicali salvavita.

Inoltre, sebbene sia accessibile solo a domanda, pure il bonus elettrico per disagio fisico è stato allo stesso modo rafforzato. Nel ricordare che l’entità dello sconto sulle bollette dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare. E per quel che riguarda il bonus gas pure dalla zona climatica.

Qual è il sito Internet di riferimento per i bonus sociali sulle bollette energetiche

Per chi rientra nei requisiti dei bonus sociali, ricordiamo che il portale di riferimento per la misura è quello dell’ARERA. Che è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Sul portale dell’Autorità, in particolare, c’è l’apposita sezione informativa non solo sui bonus per la luce e per il gas, ma anche sul bonus idrico. Che allo stesso modo è una misura che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua quando la famiglia si trova in una condizione di disagio economico.

