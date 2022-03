Talvolta i trucchetti della nonna funzionano molto bene, tanto quanto i detergenti che acquistiamo al supermercato. Questo è vero anche nel caso di un prodotto molto popolare per il WC. Capiamo di cosa si tratta e quali alternative naturali esistono.

Troviamo delle alternative a questo prodotto

Tutti vorrebbero avere un bagno sempre lindo e profumato. Ma, per ottenere questo risultato, bisogna pulire regolarmente i sanitari, la doccia e altri covi nascosti di sporcizia e cattivi odori. Ecco allora che tendiamo a cercare delle scorciatoie per fare meno fatica.

In particolare, fra i prodotti che sembrano davvero pratici, c’è la gabbietta per il WC. Tuttavia, come riporta uno studio di Altroconsumo, questo prodotto per pulire il water potrebbe essere non tanto efficace quanto crediamo. Inoltre, le gabbiette potrebbero, in specifici casi, rivelarsi addirittura dannose: infatti contengono allergeni e sostanze potenzialmente irritanti.

In più, potrebbe essere molto difficile tenere le gabbiette lontane dalla portata dei bambini. I più piccoli potrebbero toccarle e poi portare le mani al viso. Potrebbero rischiare, così, di ingerire il detersivo o irritare gli occhi.

Infine, le gabbiette per il WC secondo questo studio potrebbero essere inquinanti. Il detersivo finisce infatti direttamente nello scarico, per poi raggiungere i fragili ecosistemi fluviali o marini.

Ma a cosa servono i prodotti da applicare nella tazza del water? Il loro principale vantaggio è che rilasciano profumo ogni volta che si tira l’acqua. E, a tale scopo, ci sarebbero anche maniere naturali da affiancare loro per ottenere un buon odore in bagno!

Questo prodotto per pulire il water e profumarlo è molto amato, ma ecco 3 rimedi della nonna naturali alternativi

Da affiancare o alternare alle gabbiette per il WC, gli esperti di Altroconsumo consigliano una pulizia regolare con il bicarbonato o l’aceto. Quest’ultimo è un ingrediente sempre utile per le pulizie, dato che elimina i cattivi odori e scioglie le incrostazioni di calcare (attenzione però a non usare l’aceto su alcuni pavimenti ed elettrodomestici).

Certo, con tali metodi si otterrà un WC pulito. L’unico problema è che non avremo un bagno che profuma di fresco. Ma anche a questo c’è rimedio, grazie a tre semplicissimi rimedi naturali.

Il primo è un’ottima idea di riciclo: basterà procurarsi una gabbietta per il WC usata, mettere all’interno una fettina di limone, poi appenderla normalmente alla tazza. Bisognerà solo ricordarsi di cambiare la fettina di limone almeno una volta a settimana per ottenere un fresco profumo di agrumi ogni volta che si tira l’acqua.

Il secondo rimedio va a colpire un vero e proprio covo di cattivi odori: lo scopino del water. Questo va lavato accuratamente, ma ovviamente non è possibile ripetere l’operazione ogni giorno. Si può però provare un trucchetto della nonna per mantenerlo più profumato.

Bisogna innanzitutto mettere il manico dello scopino fra l’asse e la tazza del water, in modo che la parte con le setole resti sospesa sopra lo scarico. Poi, versare dell’acqua bollente sullo scopino e lasciar asciugare. Da ultimo, profumare le setole con qualche goccia di olio essenziale.

Infine, gli oli essenziali possono anche combattere i cattivi odori che provengono dal cestino del bagno. Basterà versare qualche goccia di olio essenziale su batuffoli di cotone, poi sistemarli in fondo al cestino.

Con questi trucchetti il bagno sarà sempre profumatissimo!

