Il cambio di stagione determina una decisa inversione di rotta nel look e il cambio armadio lo dimostra chiaramente.

Un momento certamente impegnativo delle pulizie domestiche, ma abbiamo già parlato dei prodotti utili per rinfrescare gli abiti, come le ante e i cassetti.

Una volta pulito tutto, via maglioni e giacche pesanti per fare posto a tessuti più leggeri e colorati.

Anche il make up da giorno diventa più soft, proprio nel tentativo di ricalcare la luminosità che contraddistingue la bella stagione. Insomma, si tratta di un momento di transizione che ci spinge a cambiare qualcosa, tanto nel design d’interni quanto appunto a livello più personale.

Nel primo caso, ci siamo premurati di proporre le migliori tendenze per rinnovare casa emerse dai risultati di una recente indagine.

Per quanto invece riguarda il look, agli esempi sopra citati, si aggiunge il desiderio di “dare un taglio” o cambiare colore per un’acconciatura sbarazzina.

A tal proposito, soprattutto le over 50 potrebbero trovare interessanti i tagli che proporremo di seguito: facili da sistemare, giovanili e femminili.

Se il taglio medio, con o senza frangia, è altrettanto sbarazzino e di irrisoria manutenzione, i tagli corti guadagnano ancora più punti.

Innanzitutto, con i giusti accorgimenti, sono ottimi per dare più volume ai capelli fini o radi e certamente non mancano di renderci affascinanti.

Certo, le fan del lungo potrebbero trovare il taglio drastico un colpo al cuore, ma, appresi i vantaggi di una tale mossa, non vorranno più farne a meno.

Facili da sistemare, giovanili e femminili, sono questi gli accattivanti tagli di capelli ricci o lisci per over 50

Dedicato in particolar modo a chi ha i capelli lisci, il wob-shag è un taglio che si è fatto largo sulla scena negli ultimi anni.

Si tratta di un bob corto, che si distingue per un animo grintoso e casual che esalta il carattere, ma anche il viso di chi lo sceglie.

Peraltro, persino un ovale del viso più allungato risulterebbe armonioso e anche chi non vuole abbandonare l’amata frangia non avrà problemi.

Il mantenimento è davvero semplicissimo: il taglio risulta morbido grazie alla scalatura e per lo styling bastano una spazzola e un prodotto anti crespo.

Lo short curls

Un simile prodotto appare di vitale importanza anche nel secondo tipo di acconciatura che proponiamo, ovvero lo short curls.

Come si evince dal nome, si tratta di un taglio rivolto alle ricce, ottimo per esaltare e volumizzare il naturale spirito del capello.

Per mantenerlo idratato e morbido, non dimentichiamo i prodotti per styling anche senza risciacquo, come ad esempio le spume.