Questi interessanti profili lavorativi per una grande realtà bancaria potrebbero davvero fare al caso nostro

Tantissime posizioni aperte provenienti da una realtà bancaria italiana di notevole spessore sul nostro territorio. Diverse le sedi interessate e non mancano opportunità lavorative per diventare consulenti, oltre che dipendenti. Per la maggior parte degli annunci non viene indicata data di scadenza, ma se ne possono conoscere tipo di contratto proposto e requisiti richiesti. Ed è proprio su questi che maggiormente ci focalizzeremo nell’analisi di seguito.

FinecoBank è alla ricerca di nuovo personale

Come per le offerte di lavoro in Unieuro accessibili con la licenza media, anche in questo caso l’azienda offre una pagina web dedicata alle carriere. Il Gruppo divide la lista totale delle opportunità in quelle riservate ad aspiranti consulenti per Fineco e quelle per diventare dipendenti.

Nel primo gruppo troveremo il ruolo di Consulenti Finanziari “senior”, ideale per professionisti con diversi anni di esperienza alle spalle. Ai consulenti finanziari giovani con meno di 2 anni di esperienza il Gruppo propone Progetto Giovani. Grazie ad un percorso formativo mirato, il candidato scelto potrà diventare, al termine della collaborazione biennale, un Personal Financial Advisor “Fineco Style”. Per partecipare ad una delle 2 iniziative ci basterà inviare il curriculum vitae.

Questi interessanti profili lavorativi per una grande realtà come Fineco potrebbero davvero sorprenderci. Tantissime posizioni aperte rivolte a candidati a vari livelli di carriera, da Graduate a Junior e Experienced, e per più aree di interesse. Non mancano gli annunci con previsto contratto a tempo indeterminato.

Vediamo ad esempio il ruolo di Customer Care Specialist. Il candidato scelto si occuperà di individuare le necessità della clientela, fornendo informazioni utili per la valutazione di nuovi progetti. Per questo profilo sono richiesti la laurea in discipline economiche o simili, la conoscenza del settore, dei principali prodotti bancari, degli ambienti web e database. Seguono dimestichezza con la lingua inglese, predisposizione al lavorare in team e ottime doti relazionali e comunicative. Spiccate capacità di problem solving ed un atteggiamento positivo e motivato sono altrettanto fondamentali per la posizione.

Questi interessanti profili lavorativi per una grande realtà bancaria potrebbero davvero fare al caso nostro

Per scoprire tutte le opportunità lavorative in Fineco ed inviare domanda per una posizione, visitiamo la pagina dedicata alle carriere. Ricerchiamo quelle d’interesse scorrendo la lista degli annunci e clicchiamo sul casto “Candidati”, posto sulla riga corrispondente all’opportunità scelta.

