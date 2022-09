Quasi quotidianamente ci occupiamo di lavare i pavimenti di casa per infondere igiene all’ambiente domestico. Un pavimento pulito rende, inoltre, migliore la stessa immagine degli ambienti. Perché sa di pulito e fa stare bene. Un pavimento impeccabile e igienizzato tiene anche lontani ospiti indesiderati come formiche e scarafaggi.

Il mercato mette a nostra disposizione molti prodotti pensati per l’igiene delle nostre superfici come i pavimenti. Si tratta di detergenti efficaci, a volte dotati anche di profumazione. Sembra, però, che questa non ci soddisfi o che duri poco. Un semplice trucco può aiutarci a intensificare, far durare o cambiare la profumazione dei nostri detergenti per pavimenti.

Pulire prima di lavare le superfici

Certamente, prima di lavare il nostro pavimento e scoprire come renderlo profumatissimo, dovremo pulirlo. In questo caso potremo passare sulla superficie la scopa, semplice o elettrica. Certo, non è sempre facile eliminare piccoli corpi difficili da distinguere a occhio nudo e che potrebbero interferire con il successivo lavaggio. In questo caso, potremmo usare un aspirapolvere a rullo, molto utile per la veloce pulizia del pavimento ma anche per raccogliere i capelli da terra. Questi sono difficili da vedere e possono restare a terra quando laviamo, incidendo in negativo sul risultato.

Quando il pavimento sarà libero da pulviscoli, briciole e capelli, potremo adoperarci per il lavaggio. Vediamo come intensificare la profumazione del secchio.

Pavimento pulito e profumato con un buonissimo odore con un trucco fai da te

Possiamo ottenere un pavimento che sia al contempo pulito ma anche che infonda una profumazione intensa e gradevole a tutta la casa. E possiamo farlo aggiungendo al nostro secchio alcune gocce di oli essenziali profumati. Potremo riempire con acqua e con il detergente prescelto il secchio, quindi aggiungere un olio con profumazione a nostro gradimento. Ad esempio, se adoperiamo un detergente al limone, possiamo aumentare la profumazione aggiungendo al secchio qualche goccia di olio essenziale al limone. Oppure agli agrumi.

Questo trucco è molto utile soprattutto quando si effettuano lavaggi a base di candeggina o ammoniaca. Questi prodotti igienizzano certamente a fondo le superfici, ma non hanno un odore gradevole. Per cui possiamo diluirli per bene con acqua e aggiungere, ad esempio, 4 gocce di olio essenziale alla lavanda. La lavanda riesce, in particolare, ad eliminare gli odori sgradevoli.

Certamente, possiamo usare anche altre fragranze che ci piacciono particolarmente, come la menta o la rosa.

Dunque, ecco come ottenere un pavimento pulito e profumato con un buonissimo odore.

