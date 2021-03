Da sempre rappresenta la base di moltissimi piatti della tradizione italiana e non solo. Il pomodoro è il simbolo di un’Italia generosa e ricca di bontà e prodotti genuini.

Per il suo successo, verrebbe da dire che il pomodoro è conosciuto “in tutte le salse”. Sono quasi infinite, infatti, le ricette e le preparazioni che prevedono l’aggiunta di sugo di pomodoro.

A tal proposito si consiglia di cliccare QUI per scoprire una ricetta al pomodoro sorprendente, adatta a conquistare amici e parenti in un lampo.

Per un sugo eccezionale e senza acidità, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente

Realizzare un buon sugo non è affatto difficile. Basta uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e un pizzico di sale per esaltare l’alimento principe della ricetta: il pomodoro. Eppure, non tutti conoscono quelle che sono le tecniche di cucina per addolcire il composto ed eliminare l’acidità del pomodoro. Caratteristica che molto spesso, crea problemi a chi soffre di gastrite, ad esempio.

Il pomodoro, ricordiamo, ha un’alta concentrazione di acidità ed è per questo che è utile ricorrere a qualche piccolo escamotage per neutralizzare questa prerogativa.

Partiamo da quello che probabilmente è il metodo più conosciuto, l’aggiunta dello zucchero. Quest’ultimo, infatti, unito insieme al sale, durante la cottura, riuscirà ad eliminare l’acidità del pomodoro, senza modificarne il sapore.

Bicarbonato

Questo ingrediente è utilizzato in cucina ma anche per pulire casa. Segno che il bicarbonato di sodio non delude mai. Aggiunto in cottura, il bicarbonato assorbirà l’acidità del pomodoro rendendo il sugo più digeribile per tutti.

Cannella o noce moscata

Questo metodo è indicato con i pelati in scatola. Mezzo cucchiaino di cannella o noce moscata, per un chilo di pomodori, promette di eliminare l’acidità del pomodoro senza compromettere il risultato finale. Attenzione a non esagerare con le dosi.

Patata o carota

Far cuocere una patata tagliata in tre pezzi oppure una carota insieme al pomodoro addolcirà il sugo. Sia le patate che le carote, infatti, hanno il potere di neutralizzare l’acidità del pomodoro e garantire un sugo ad dir poco perfetto. Ed ecco svelato in che modo, per un sugo eccezionale e senza acidità, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente.