Dove andare in vacanza al mare per 3 giorni in Italia senza spendere troppo e visitando 3 posti suggestivi e da cartolina

In estate ogni weekend è buono per partire in vacanza, specie se in posti lontani dal turismo di massa e immersi tra parchi e/o una natura selvaggia. Dal mare alla montagna, dai laghi alle isole, è un pullulare di possibili destinazioni.

Presentiamo qui un possibile tour in Puglia, lungo la costa del Gargano. Una terra dove la natura regna sovrana e offre al visitatore un mix di luoghi variegati. Si passa infatti dalla Foresta Umbra del Parco Nazionale del Gargano alle distese di spiagge dorate. Un litoraneo che alterna grotte e trabucchi, insenature e speroni di roccia a strapiombo, un mare che spazia dalle tonalità del blu a quelle verde smeraldo.

Vediamo, dunque, dove andare in vacanza al mare per 3 giorni in Italia senza spendere troppo e scegliendo una destinazione senza eguali.

Da Peschici a Vieste, alla riscoperta dei trabucchi

Una tappa da non mancare assolutamente riguarda il tratto di costa compreso tra Peschici e Vieste, estremi inclusi. I due borghi dominano la costa Nord del Gargano e lungo il litorale sono visibili i trabucchi. Si tratta di antiche macchine da pesca in legno usate dai pescatori per evitare di uscire in mare aperto, specie quando era gonfio. Oggi sono perlopiù dei graziosi ristorantini con affaccio sul mare e un panorama senza eguali.

Conosciuta come la Perla del Gargano, Vieste è una bomboniera che si sviluppa intorno al suo centro storico medioevale. Una ragnatela di vicoli e stradine ricche di storia, di balconi fioriti e di casine basse, oggi dimora degli artigiani del luogo e dei negozi di oggettistica.

Le spiagge di Vieste sono tra le più belle in assoluto di tutta la Puglia, e competono direttamente con quelle del Salento, a Sud della Regione. Un litoraneo che alterna spiagge ad alte falesie, calette e grotte marine (26) e un mare limpido e cristallino.

Il borgo antico di Peschici si sviluppa attorno a una rupe a picco sul mare, da cui si scorgono le distese di spiagge sui due lati della città. All’imbrunire, quando il sole picchia meno, consigliamo una visita al borgo marinaro, alla Torre del Ponte e all’imponente castello normanno.

Dove andare in vacanza al mare per 3 giorni in Italia senza spendere troppo e visitando 3 posti suggestivi e da cartolina

Il nostro consiglio è di dedicare almeno 2 degli ipotetici 3 giorni alle due cittadine, che peraltro distano solo 23 km circa. Il turista più esigente e/o dinamico potrebbe invece spendere l’ultimo giorno in una terza tappa tra tre possibili destinazioni.

Una riguarda le Isole Tremiti, un arcipelago di 5 km quadrati che alternano natura selvaggia, calette e fondali ricchi di vita. In alternativa si può optare per il fresco e il verde e quindi scegliere l’entroterra della Foresta Umbra. Un’area ricca di verde da esplorare in bici o a piedi, scegliendo tra le ricche e suggestive attività proposte dagli Enti gestori in loco. Infine proponiamo una visita ai due laghi costieri di Lesina e Varano, tra i più grandi del Sud Italia.

Approfondimento

A pochi km da Gallipoli e Otranto si apre una distesa di sabbia finissima incastonata tra torri e masserie e un’area marina protetta