L’estate 2022 è arrivata accompagnata da un caldo che non dà tregua. Nel mese di luglio in molti cominceranno a partire per le ferie che, nella maggior parte dei casi, avverranno ad agosto. Chi è ancora indeciso sulla meta quest’anno non avrà che l’imbarazzo della scelta. Infatti, con l’arretrare della pandemia da Covid 19, sono tanti i Paesi che hanno deciso di riaprire al turismo. Tra questi meritano di essere citati gli Stati Uniti d’America con NYC, meta molto sicura anche per donne che partono da sole. Tutti coloro che preferiscono non spostarsi dall’Italia potranno optare per la Sicilia ma anche per il Piemonte. Poco lontano dall’Italia, però, c’è un posto meno affollato ma ugualmente favoloso. Quindi, ecco l’isola vicina all’Italia per chi sogna di andare in vacanza senza essere circondato dalla massa.

Si sta scrivendo dell’arcipelago di Lastovo in Croazia composto da poco meno di cinquanta isole suddivise in occidentali e orientali.

Ecco l’isola vicina all’Italia per chi sogna di andare in vacanza al mare in un posto incantevole lontano da spiagge affollate

Per raggiungere l’arcipelago di Lastovo sarà necessario recarsi in Dalmazia. L’isola principale è quella da cui prende il nome l’arcipelago raggiungibile in traghetto da Spalato ma anche da Dubrovnik. Un’isola di pescatori resa affascinante dal fatto che il tempo sembra essersi fermato. Colline e coltivazioni fanno da cornice ad un mare meraviglioso che saprà accogliere il visitatore che detesta la calca. Tra i maggiori centri da vedere troviamo Pasadur che si trova vicino alle baie più famose dell’isola, Velo Lago e Malo Lago. Oltre a questo troviamo Lastovo (Lagosta), dal colle San Giorgio sarà possibile godere di un panorama mozzafiato. Se sull’isola sembra di tornare indietro nel tempo la sensazione si accentuerà raggiungendo Lucica, sito storico composto di casette in pietra. Per raggiungere Skrivena Luka, invece, bisognerà raggiungere il promontorio di Struga. Qui sarà anche possibile vedere il faro dell’isola risalente agli anni Trenta dell’Ottocento.

Dove dormire

Nell’isola principale dell’arcipelago si troveranno campeggio, pochi hotel e case vacanze da affittare per un periodo di tempo. Scegliendo un appartamento sarà possibile pernottare a circa 50 euro a notte in due. Non ci sono molti alberghi sull’isola per questo in molti preferiscono cercare un’alternativa. Sarà anche possibile affittare il faro Struga per trascorrere una notte diversa dal solito.

Cosa mangiare

La cucina croata è un mix di sapori capaci di unire terra e mare. Dall’agnello al manzo passando per crostacei e pesci. Uno dei piatti più semplici ma saporiti da provare in Croazia è il cevapcici, piccole salsicce speziate e preparate alla brace. Tra le torte salate il burek ripieno di spinaci, formaggio e carne.

