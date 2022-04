Gli spaghetti alle vongole sono un classico intramontabile della cucina italiana che trova sempre il favore dei commensali.

Semplice ma allo stesso tempo incredibilmente gustoso, gli spaghetti alle vongole sono un classico che se realizzato nel modo giusto lascia senza parole.

Data la popolarità del piatto, in una precedente pubblicazione, avevamo rivelato qualche trucco e consiglio per ottenere degli spaghetti alle vongole cremosi come al ristorante.

Di seguito, invece degli spaghetti alle vongole tratteremo un primo piatto dal sapore deciso ma allo stesso tempo elegante.

Protagonisti della ricetta saranno i crostacei, in questo caso gamberi e mazzancolle.

Ingredienti e preparazione

Il piatto che realizzeremo saranno dei deliziosi paccheri con sugo di crostacei sfumati al rum.

Vediamo come realizzarli. Per la preparazione gli ingredienti richiesti sono:

paccheri;

pomodorini rossi;

aglio;

prezzemolo;

gamberi;

lime;

mazzancolle;

rum scuro.

La ricetta presenterà una gradevole nota aromatica data dal rum grazie alla quale il piatto risulterà appetitoso e originale.

Cominciamo pulendo rapidamente i crostacei dal loro carapace, le zampette e la testa. Questi scarti saranno utilizzati per creare il fondo di cottura ma prima di questo dovremo rimuovere gli occhi dalla testa dei crostacei. La ragione è che conferirebbero una colorazione marroncina e un sapore amarognolo.

Fatto questo, possiamo procedere con il resto della preparazione che sarà semplicissima.

In una padella metteremo dell’olio d’oliva nel quale tosteremo gli scarti del gambero ricavati in precedenza per poi sfumare con del rum scuro.

Invece degli spaghetti alle vongole ecco come condire la pasta con un fenomenale sugo di pesce

Quando l’alcol sarà evaporato, aggiungiamo nella pentola dell’acqua e attendiamo che riprenda il bollore. Trascorsi 20 minuti, frulliamo e filtriamo il tutto per ottenere una rapidissima bisque aromatizzata al rum.

Successivamente in una nuova padella metteremo a scaldare dell’olio e dell’aglio. Quando l’olio sarà caldo aggiungeremo i pomodorini rossi tagliati a metà con la parte piatta rivolta verso il basso e aggiungeremo in paella sale e zucchero. Lasciamo che il tutto cuocia per poi schiacciare con una forchetta i pomodori che saranno quasi arrostiti per poi aggiungere la crema di gamberi ottenuta in precedenza. A questo punto potremo scolare la pasta nel sugo e saltarla insieme a gamberi e mazzancolle che avremo leggermente marinato in olio e scorza di lime.

Quando il tutto sarà ben amalgamato, serviamo ben caldo con aggiunta di qualche foglia di prezzemolo tritato.

