Sarebbe bellissimo poter avere i riflessi dorati tipici dell’estate tutto l’anno.

Sono tantissime le persone che avrebbero questo desiderio e cioè ricreare quel tipico look estivo, con capelli chiari e lucenti ottenuti in maniera naturale. Invece di utilizzare tinte chimiche e decolorazioni, l’ideale sarebbe trovare il metodo non aggressivo per ricreare in modo completamente naturale le schiariture sui capelli.

La buona notizia è che tutto questo è possibile, grazie a 2 prodotti naturali, economici e anche nutrienti per la nostra chioma. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Per schiarire i capelli senza decolorazione in modo naturale al 100% bastano questi 2 ingredienti portentosi

I continui trattamenti estetici sui nostri capelli potrebbero causarne la rovina. Le colorazioni e il calore di piastra e phon, a lungo andare, possono trasformare la nostra chioma in un ammasso di capelli secchi e aridi come paglia. Fortunatamente, per curare capelli rovinati da tinte, piastre e phon basterebbe 1 solo e semplice rimedio naturale.

Un olio nutriente e che ravviva la lucentezza

Un ingrediente che farà particolarmente bene ai nostri capelli è l’olio di germe di grano. Questo olio vegetale è particolarmente ricco di vitamina E, importantissima per i capelli, perché li nutre e li rinforza. Per questo motivo è utile anche per proteggere i capelli dai danni causati dal calore.

Inoltre, è in grado di enfatizzare i riflessi dei capelli chiari, rendendoli molto più decisi e lucenti. Basterà applicarlo sui capelli e lasciarlo in posa per almeno 30 minuti, dopodiché dovremo sciacquarlo accuratamente.

La sua azione renderà i capelli non solo più chiari e lucenti, ma migliorerà anche le doppie punte.

Riflessi caldi e dorati anche con questo prodotto in polvere

Un altro ingrediente che si rivelerà molto utile per i nostri capelli è l’hennè neutro. È noto con questo nome il prodotto ricavato dalla pianta del genere Cassia. Questo prodotto in polvere ha un grandissimo potere curativo per i capelli ed è l’ideale per chi vuole rigenerare la propria chioma senza cambiare colore.

L’hennè neutro, però, è in grado anche di schiarire leggermente i capelli. Se unito a del succo di limone, infatti, si ossiderà e rilascerà sui capelli dei leggeri riflessi dorati, che doneranno alla chioma un effetto molto naturale. Basterà provarli per capire che per schiarire i capelli senza decolorazione in modo naturale al 100% bastano questi 2 ingredienti portentosi.

Ricordiamo, infine, che l’hennè esiste in diverse colorazioni, dal rosso, al castano, al biondo, fino al nero. Oltre a nutrire i nostri capelli, questi impacchi ne ravviveranno il colore, andando a coprire anche le radici bianche. In generale, però, per azzerare i capelli bianchi e rimandare la tinta dal parrucchiere è questa la tecnica davvero utilissima.