Molti ignorano queste 5 cose da fare ogni giorno per abbassare significativamente il colesterolo alto in poco tempo

I livelli di colesterolo possono allontanarsi dai valori ottimali senza scatenare alcun sintomo e per questo tante persone non sanno nemmeno di averlo alto. In generale, a partire da una certa età tutti dovrebbero iniziare a controllarlo: nel caso degli uomini a partire dai 35 anni, per le donne dopo i 45 anni. Per alcune situazioni, però, potrebbe essere opportuno iniziare molto prima. Viene consigliato nei soggetti con il diabete, la pressione alta, con malattie cardiache o con un’ereditarietà forte per malattie cardiovascolari.

Il colesterolo

Il colesterolo è un grasso che il nostro corpo utilizza per il regolare funzionamento delle membrane cellulari, per la produzione di ormoni e per la sintesi di vitamina D. Può essere o prodotto naturalmente dal fegato o essere introdotto dall’esterno attraverso l’alimentazione.

Esistono due tipi di colesterolo: quello cattivo o LDL e quello buono o HDL. Il primo contribuisce alla formazione di accumuli di grasso nei vasi, aumentando le probabilità di sviluppare alcune malattie cardiovascolari. Il secondo, invece, agisce da “spazzino” liberando i vasi e contribuendo all’eliminazione di buona parte del colesterolo LDL presente.

I livelli di colesterolo totale ottimali non dovrebbero superare i 200 mg/dl, mentre i livelli di colesterolo LDL, in soggetti sani, non dovrebbero superare i 100 mg/dl. Tra i fattori che potrebbero alterarlo ci sono: le condizioni genetiche, quelle di salute, un’alimentazione sregolata, l’eccessiva sedentarietà e l’obesità.

Se le analisi del sangue hanno rivelato la presenza di colesterolo alto, per abbassarlo è necessario adottare, in breve tempo, dei cambiamenti nello stile di vita. Purtroppo su alcuni fattori non è possibile intervenire, mentre altri risultano modificabili attraverso una correzione delle proprie abitudini.

Innanzitutto bisogna scegliere bene il tipo di grassi da assumere. I grassi saturi, contenuti ad esempio nel burro, nel lardo, negli insaccati, nella carne grassa, sarebbero da evitare o limitare fortemente. Lo stesso si può dire dei grassi trans, contenuti nei prodotti da forno come dolci, biscotti e merendine. Questi contribuirebbero ad aumentare i livelli di colesterolo cattivi, per cui bisognerebbe prediligere quelli insaturi, primo fra tutti l’olio d’oliva.

Alimenti come frutta fresca e secca, verdura, legumi e cereali sono ricchi di fibre solubili e fanno molto bene all’organismo.

Lo stesso bisogna dire del pesce, ricco di omega 3, ideale per abbassare il colesterolo nel sangue. Tra i più consigliati ci sono salmone, tonno, sgombro, aringhe e sardine. Attenzione ai crostacei e ai molluschi.

Tra gli accorgimenti consigliati ci sarebbe anche quello di evitare l’assunzione eccessiva di sale. Insaporire i piatti con deliziose spezie ed erbe aromatiche aiuterebbe a prevenire e contrastare molti disturbi, tra i quali il colesterolo alto.

In ultimo, ma non per importanza, ci sono l’attività fisica e lo stress. Camminare 30 minuti al giorno abbasserebbe i livelli di LDL e metterebbe di buon umore. Lo stress, infatti, comporterebbe dei cambiamenti metabolici che influirebbero sulla salute cardiovascolare e sul colesterolo.

Molti ignorano queste 5 cose da fare ogni giorno per abbassare significativamente il colesterolo alto in poco tempo, che sono invece necessarie per mantenere il corpo in salute.