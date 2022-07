Questa nuova tendenza in fatto di cibo ha ormai preso piede da qualche anno. Infatti, ormai in ogni grande città si possono trovare posti dedicati alla preparazione di questo piatto. Questa pietanza culinaria hawaiana è conosciuta e amata in tutto il Mondo, grazie anche al suo nome particolare. Poke, poké o pokè è un termine hawaiano che significa proprio tagliato a pezzetti o a cubetti. Si tratta di una ciotola a base di riso con l’aggiunta di pesce perfetta per una pausa pranzo fuori casa. La base in genere è sempre la stessa, variano solo gli ingredienti a seconda dei gusti. L’unico problema è che non si tratta di un piatto proprio economico, anzi. Nelle pokerie si parte da 8 euro o addirittura 10 euro per ciotola. Ma non dobbiamo per forza spendere tutti questi soldi per preparare un poke con i fiocchi.

Questo poke buono e sano è facile da preparare ed è perfetto per un pranzo estivo veloce

Oggi vedremo qualche ricetta per un poke sano e gustoso da preparare direttamente a casa. Possiamo mangiarlo per un pranzo veloce e fresco in estate, oppure portarlo in ufficio. Ci servirà solo qualche contenitore ermetico, una borsa termica e il nostro poke sarà anche da asporto. Prima di tutto pensiamo al riso, base universale di questo delizioso piatto. Possiamo utilizzare quello che più ci piace, dal riso Arborio al Basmati, ma anche riso integrale o riso Venere. L’unica cosa da fare è rispettare le proporzioni, quindi massimo 80 g di riso per ciotola.

Alcuni ingredienti fondamentali per un buon pasto

Procediamo poi con la proteina, che può essere carne bianca o pesce, come preferiamo. Se vogliamo un poke originale dovremmo usare il pesce, nello specifico tonno o polpo. Se ci preoccupano le dosi per quanto riguarda il polpo, nessun problema. Al massimo lo utilizzeremo per una deliziosa insalata fresca con il mango.

Per quanto riguarda il pesce, andrebbe mangiato rigorosamente crudo, ma ovviamente abbattuto, mentre per il pollo, preferiamo una cottura leggera alla griglia. Per le dosi 80 g sono più che sufficienti, e aggiungiamo mezzo avocado e semi di sesamo. Potremmo anche fermarci qui, ma serve qualcosa che dia ulteriore croccantezza. Quindi, qualche foglia di alga nori, qualche ravanello, un paio di pomodori secchi e un giro di olio. Il nostro delizioso poke è pronto per essere gustato, con la forchetta o con le bacchette.

Insomma, questo poke buono e sano è facile da preparare e ci farà risparmiare un bel po’ di soldi. Il grosso vantaggio è che con gli ingredienti avanzati possiamo preparare altri poke o utilizzarli per altri piatti. Ad esempio, con il tonno abbattuto avanzato possiamo preparare una gustosa tartare. Possiamo marinarla con della salsa di soia oppure aggiungerla ad un piatto di pasta al pesto.

Approfondimento

Al posto della monotona pasta al pesto proviamo questo primo piatto fresco ed estivo, incredibilmente facile ma appetitoso