Passata una certa soglia d’età ci sentiamo più a disagio a vestirci in modo elegante. È come se tutti gli abiti che vediamo nelle vetrine siano troppo giovanili e non adatti alla nostra fisicità. Il nostro corpo è cambiato e non ci sentiamo più a nostro agio ad indossare capi più particolari. Il fatto è che spesso e volentieri si tratta solo di un nostro limite. Sentirsi a proprio agio non dipende dall’occhio esterno, ma soltanto da noi.

Anche a 50 anni possiamo avere un nostro stile personale che ci contraddistingue. C’è chi ama i capi colorati, chi preferisce solo il nero e chi invece ama osare. Ma esistono anche persone che optano per uno stile molto più semplice, senza troppi fronzoli. Anche questo stile più da tutti i giorni può essere all’ultima moda.

Come vestirsi bene a 50 anni seguendo questo stile di tendenza semplice ma elegante e raffinato

Per fare tendenza non c’è bisogno di abiti da passerella, esosi e che si fanno notare. Anche un look più semplice ha un’eleganza senza pari, se abbinato alla perfezione. Si può essere chic anche con un paio di sneakers, basta che siano quelle giuste. Ad esempio, dopo i 50 anni, meglio optare per modelli con la punta più arrotondata che stanno bene con tutto. Ma questo è solo uno dei trucchi per sembrare più raffinate e vestite di lusso. Chi ama questa semplicità sarà felicissimo di sapere che l’ultima tendenza è proprio per loro. Stiamo parlando dello stile francese o parigino che torna in auge dopo anni nel dimenticatoio.

Niente di troppo elaborato ma comunque di classe

I capi che non possono mancare nell’armadio di chi vuole seguire lo stile francese non sono molti. La chiave di lettura è che si debbano abbinare tutti molto bene tra loro. Quindi, un pratico tubino nero scivolato che si può portare con una scarpa con il tacco. Ma sta anche bene con una camicia aperta sopra e una slingback dal tacco basso e punta arrotondata. Sì ai jeans, ma meglio optare per un taglio dritto che sfina la figura e dalla vita media. Il cardigan non può mancare, in tessuti più freschi per l’estate con dei bottoni gioiello. Un foulard per completare il look e siamo pronte per lasciare tutti a bocca aperta.

Insomma, ecco come vestirsi bene a 50 anni seguendo questo stile all’apparenza molto basico ma di classe. Non serve attirare l’attenzione per avere gusto, anzi, l’eleganza è qualcosa di sottile. Non esagerare con gli accessori troppo appariscenti rende il look più chic di quel che pensiamo. Come anche il fatto che non è necessario spendere fior di quattrini per vestirsi eleganti. Basta solo saper scegliere i capi giusti, a qualsiasi età.

