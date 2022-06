Arrivato giugno, è inevitabile pensare insistentemente alle vacanze estive, magari su qualche isola dal sapore caraibico, selvaggia e incontaminata. Certo, una vacanza alle Hawaii o alle Maldive non è proprio il massimo del risparmio e per molti rimane un sogno nel cassetto. È anche vero però che paesaggi molto simili a quelli menzionati si trovano anche in Italia, o comunque poco distanti, e risultano ovviamente meno cari. Un esempio eclatante di quanto appena affermato riguarda l’economica isola greca di Serifos, dove il blu zaffiro del mare incontra spiagge bianchissime. Del resto, la Grecia è tra le mete più gettonate quando si vuole espatriare senza però fare lunghe traversate e senza spendere cifre improponibili.

Anche la vicina Francia, inoltre, vanta un’imperdibile punta di diamante, situata a pochi minuti dalla Costa Azzurra: l’Ile de Porquerolles. Questo piccolo paradiso di natura selvaggia e incontaminata è circondato da mare cristallino, con deliziose sfumature turchese che fanno innamorare al primo sguardo. Ma la qualità dell’acqua non è il solo elemento degno di nota e apprezzabile: l’isola fa parte del Parco Nazionale di Port-Cros, area protetta. Qui è vietato circolare con le automobili, edificare, fare campeggio e anche fumare all’aria aperta: tutto pensato per preservare le meraviglie naturali del luogo.

Questo piccolo paradiso di natura selvaggia e incontaminata è circondato da mare turchese cristallino a poche ore dall’Italia

Pur non potendo usare i mezzi, è comunque abbastanza semplice inoltrarsi a piedi in questo piccolo angolo lontano dai rumori e dal caos della modernità. Dalla costa si diramano infatti svariati percorsi escursionistici che portano verso l’entroterra, caratterizzato da colline e resti di antiche fortezze. Proprio per questa sua atmosfera romantica e quasi magica, l’isola è stata spesso fonte di ispirazione per svariati artisti e scrittori francesi. Visto che, come anticipavamo, l’isola non presenta costruzioni alberghiere e simili, diventa la gita fuori porta perfetta quando ci si trova in Provenza.

E del resto non è l’unico punto di interesse che la nota regione nel Sud della Francia offre ai suoi visitatori. Oltre agli altrettanto famosi campi di lavanda, che richiamano immancabilmente l’attenzione dei turisti, ci sono altre attrazioni particolarmente suggestive. Tra gli esempi più calzanti, il coloratissimo villaggio di Bormes les Mimosas, costantemente incorniciato da fiori profumatissimi, oppure anche Aix-en-Provence. Quest’altra cittadina è conosciuta anche come “la piccola Parigi”, in cui spicca il quartiere Mazarine, impreziosito da architetture settecentesche.

Lettura consigliata

Non solo Hawaii o Maldive, le spiagge dorate con mare limpido e barriere coralline si trovano anche in Sicilia