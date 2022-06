Parliamo sempre, ma anche giustamente e meritatamente, del talento dei nostri stilisti della moda. Elogiamo i nostri architetti, ammirati in tutto il Mondo, così come gli scienziati e i ricercatori. Un plauso anche ai nostri chef e maestri pasticceri, per le loro splendide opere d’arte, gustose e innovative. Ma parliamo forse troppo poco dei nostri “hair stylist”, davvero bravi e originali, e sempre più al fianco delle grandi stelle di Hollywood. Diciamoci pure la verità, in Italia sono davvero bravi tutti i parrucchieri e le parrucchiere. Capaci di ideare, ma anche migliorare tecniche e idee al servizio del cliente. Proprio parlando di capelli, attenzione al look over 40 che potrebbe caratterizzare l’estate 2022.

Parola d’ordine lucentezza

Lunghi o corti, lisci o mossi, in ogni caso secondo i migliori hair stylist italiani la parola d’ordine dell’estate 2022 sarà “lucentezza”. Attenzione che questo concetto sarà applicato a un altro molto importante che è quello di naturalezza. Lontani dagli eccessi, alle volte anche abbastanza tristi di qualche diva, i nostri parrucchieri applicheranno all’estate in corso dei capelli che abbiano del movimento, ma in assoluta naturalezza. Sicuramente, e ne abbiamo già visto qualche anticipo primaverile, potrebbe tornare quella frangetta in stile anni ’70, clamorosamente ripresa anche dalle più importanti top model degli anni 2000. Parliamo allora di vere e proprie icone del fascino femminile come Cindy Crawford, Naomi Campbell e Valeria Mazza, solo per citare qualche nome. Un amarcord che si abbina a un’altra tendenza per i nostalgici della moda che fu.

Basta coi soliti tagli perché le donne over 40 dell’estate 2022 sceglieranno questi look in grado di ringiovanire e abbellire ma senza apparire volgari e presuntuose

Sta letteralmente spopolando sul web, ma soprattutto sui social, la capigliatura della cantante attrice americana Jennifer Lopez. Con una tinta nocciola, ma dai riflessi chiaramente caramello e biondi, con addosso dei “chunky highlights” dall’aspetto assolutamente naturale. Un format che si addice perfettamente all’abbronzatura, in grado di illuminare il viso, rendendo ancora più piacevole e naturale il sole preso.

Irresistibile questo look

Basta coi soliti tagli perché le donne over 40 dell’estate 2022 sceglieranno questi look, lanciati anche da un’altra splendida cinquantenne: Halle Berry. Anche per lei, super postata sui social, una decolorazione delle ciocche col biondo che parte freddo e diventa più vivace in punta. Con una tecnica di “hair frosting”, schiaritura digradante, che sappia incorniciare al meglio il viso e le sue espressioni in una bellezza naturale e quotidiana.

Lettura consigliata

Non solo abiti firmati e capi costosi ma l’estate 2022 si preannuncia una bomba per questa arte nel sapersi vestire che sta spopolando