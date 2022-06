Ci sono Regioni in Italia che continuano a stupire i visitatori con sempre nuove sorprese e posti stupendi. Tra le tante la Campania è da sempre meta di turismo italiano e straniero. Molti arrivano in questa Regione per visitare Napoli e il Vesuvio. Tra le meraviglie che questa zona offre ci sono Piazza del Plebiscito, la statua del Cristo velato, il lungomare Caracciolo e le tante pizzerie. Caserta, invece, è famosa per la Reggia. Tappa per turisti di tutto il Mondo sono anche la Costiera amalfitana, Pompei, Ercolano e altre località come la famosissima Capri con i suoi faraglioni.

Ci sono alcune mete meno note ma belle e particolari nei Campi Flegrei. In questa zona si trovano Bacoli, Pozzuoli, Cuma, Miseno.

Alcune attrattive dei Campi Flegrei

A poca distanza da Napoli e dal mare c’è il Parco archeologico dei Campi Flegrei. Questa zona è vulcanica e le fumarole lo ricordano sempre ai visitatori.

I nobili romani e anche gli imperatori venivano in villeggiatura in questa parte della Campania per godere soprattutto del mare e delle acque termali. Rimangono a testimonianza, ad esempio, resti di ville e anfiteatri. Anche gli Aragonesi prediligevano la zona e il Museo archeologico dei Campi Flegrei si trova proprio all’interno del Castello aragonese. In questo edificio storico ci sono resti di un’antica villa romana, forse appartenuta a Cesare.

Il castello risale al XV secolo e fu ampliato più volte. All’interno trovano posto reperti dell’area cumana e di Pozzuoli. Dal castello, inoltre, si può godere di una bella vista sul Golfo di Napoli. Tra le altre attrattive, vi è la Piscina Mirabilis, una grandiosa cisterna d’acqua di epoca romana.

Vicino Napoli è assolutamente da visitare questa località amata dai nobili dell’antica Roma per le spiagge, un antico castello e altri tesori

In zona c’è pure il lago d’Averno. Come altri posti in Campania, ricordiamo Cuma o Capo Miseno, anche questo è legato a miti e credenze greche e romane. Questo lago si pensa che debba il suo nome latino Avernus al greco άορνος, privo di uccelli, poiché emanava gas puzzolente che allontanava i volatili. Virgilio nella sua Eneide pone vicino a questo lago l’ingresso agli Inferi.

L’acqua del lago è dentro un cratere di origine vulcanica e ospita varie specie di pesci e uccelli. Nei pressi è stato scoperto un tempio dedicato ad Apollo.

Per quanto riguarda il mare, tramite immersione, una barca con chiglia trasparente o un sottomarino con vetrate è possibile ammirare la città sommersa di Baia. Ricca di ville e terme si trova sotto al mare a causa del bradisismo, un fenomeno che solleva gradualmente il suolo e poi l’abbassa, tuttora presente nei Campi Flegrei. Si possono vedere sott’acqua statue, resti di edifici, mosaici, strade.

Infine, nei pressi di Bacoli si trovano tante spiagge libere e anche qualche stabilimento balneare. Vicino Napoli è assolutamente da visitare questa località di importanza storico-culturale, godendo anche di un po’ di relax al mare.

Approfondimento

Per andare in vacanza al mare in Italia quest’isola meravigliosa incanta con calette e grotte dai colori stupendi e cibo squisito