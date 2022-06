Chi non ha ancora prenotato le vacanze starà sicuramente sfruttando questi primi giorni di giugno a caccia della località perfetta, possibilmente anche economica.

Sogno di tutti gli amanti del mare è chiaramente quello di trovare un posto da cartolina, dove il mare smeraldo incontra la spiaggia finissima.

In Italia non mancano certo spettacoli paesaggistici di questo tipo e non sono concentrati solo in Sardegna, a dispetto di quanto si possa pensare.

Validi esempi sono Palmarola o Palmaria, che vantano una cornice di tutto rispetto dal punto di vista della qualità dell’acqua e del litorale.

Tuttavia, è anche vero che località come la Costa Smeralda e simili risultano spesso costose, a meno di non trovare offerte low cost.

Ecco perché spesso ci si sposta verso Spagna o Grecia, alla ricerca di prezzi più contenuti pur potendo contare sulla bellezza del Mar Mediterraneo.

Ebbene, chi cerca un’isola economica vicina all’Italia dovrebbe prendere in considerazione la greca Serifos, tendenzialmente meno cara delle più famose Santorini o Mykonos.

Diversi i tratti distintivi di questo gioiello del Mediterraneo in cui la mitologia greca identifica l’isola dei Ciclopi: qui si troverebbe la grotta di Polifemo.

Da non perdere è chiaramente il capoluogo dell’isola, Chora, diviso tra architettura tradizionale nella parte alta e con locali e negozietti di souvenir sul versante basso.

Di stampo invece più marinaresco è Livadi, piccolo borgo dove fermarsi a gustare i piatti tipici locali in una delle tante taverne che lo costellano.

Perdiamoci nei sapori della moussaka, ovvero lo sformato di carne, melanzane e besciamella, o nelle meze, zuppe di verdura accompagnate dall’altrettanto iconica salsa tzatziki.

Chi cerca un’isola economica vicina all’Italia potrebbe scegliere questo gioiello incastonato nel mare dalle sfumature blu, turchesi e smeraldo

Ma veniamo all’attrazione principale quando si tratta di vacanza al mare, ovvero la spiaggia: degna di nota è Psili Ammos, situata a est dell’isola.

Facilmente raggiungibile in macchina, ma lontana dal rumore dei centri abitati, è una distesa di sabbia bianchissima incorniciata da natura selvaggia.

Impossibile, poi, non emozionarsi di fronte alle sfumature di blu, turchese e smeraldo che colorano il mare.

Uno scenario perfetto non solo per fare entusiasmanti tuffi e giochi in acqua, ma anche per portare a casa meravigliosi scatti fotografici.

Non meno interessanti e suggestive sono inoltre le spiagge di Avlomonas, Karavi, Megalo Livadi e Koutalas.

Lettura consigliata

Se siamo indecisi su dove andare in vacanza, lasciamoci stupire da questi 3 borghi recentemente premiati con bandiera arancione