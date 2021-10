Le scarpe da ginnastica rappresentano un passepartout, che mai dovrebbe mancare all’interno del nostro guardaroba. Belle, comode, di tela, realizzate con tessuto tecnico, firmate dai grandi stilisti. Non solo confort e comodità ma anche bellezza e stile unico.

Infatti non dobbiamo più definirla semplice “scarpa da ginnastica”, ma ormai è una calzatura esclusiva che possiamo indossare in tutte le occasioni. Uscite con gli amici, meeting di lavoro o per una serata importante.

Come possiamo pulire le nostre scarpe

La Redazione di ProiezionidiBorsa più volte si è occupa di fornire validi e utili consigli su come pulire le calzature, con o senza lavatrice. Ad esempio, da non perdere questo incredibile rimedio della nonna per sbiancare le scarpe da ginnastica ingiallite.

Il metodo più veloce è sicuramente quello di lavare le nostre calzature in lavatrice. Ricordiamoci di rimuovere i lacci per evitare che non riescano a lavarsi per bene. Se non sono incollate, rimuoviamo anche le solette e laviamole a mano.

Ora possiamo inserire le scarpe da ginnastica all’interno della lavatrice, ma protette da una retina o un sacchetto per evitare che i sassolini conficcati nella suola possano ostruire i meccanismi della lavatrice. Ma anche per evitare che le scarpe possano rovinare nel cestello.

Per pulire perfettamente le scarpe da ginnastica bianche basta solo questo incredibile e facilissimo trucco

Abbiamo visto come il metodo precedentemente descritto sia molto veloce ed efficace. Ma non sempre possiamo utilizzare la lavatrice, perché nostre calzature potrebbero rovinarsi e deformarsi. Allora, per pulire perfettamente le scarpe da ginnastica bianche basta solo questo incredibile e facilissimo trucco.

Ci servirà solo 1 cucchiaino di sapone liquido per i piatti e 1 cucchiaino di bicarbonato. Mescoliamo tutto per creare una crema pulente che con l’aiuto di uno spazzolino andremo a sfregare delicatamente sulla parte esterna della scarpa per eliminare tutto lo sporco e le macchie. Possiamo utilizzare il miscuglio anche per pulire la parte interna e eliminare i cattivi odori. Risciacquiamo e lasciamo asciugare la scarpa. Ricordiamo di non sfregare troppo e si leggere sempre attentamente l’etichetta informativa all’interno della calzatura.

Al posto del detergente per i piatti possiamo anche utilizzare il sapone di Marsiglia.

Anche i lacci e le solette interne possono essere lavate con acqua, bicarbonato e sapone.

Le scarpe bianche devono asciugare all’aperto e non sotto i raggi diretti del sole, per evitare che si ingialliscano. Una volta asciutte, saranno riposte nella scarpiera all’interno di un sacchetto.