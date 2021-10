Chi si occupa delle pulizie di casa, sa benissimo quanto questa attività sia noiosa, lunga e faticosa. Un lavoro impegnativo da svolgere quotidianamente, per garantire igiene e pulito al nostro ambiente casalingo. Dedicarsi alle attività domestiche richiede, quindi, tanta pazienza e olio di gomito. Igienizzare il bagno, spolverare, lavare il bucato, insomma risolvere quei problemi di pulizia quotidiana che in una casa non mancano mai. Per non parlare del pavimento, che a contatto con le suole delle scarpe, si sporca facilmente. Non dimentichiamo anche il problema della muffa che si potrebbe crea in bagno e delle fughe che si anneriscono di continuo. Insomma un vero e proprio lavoro faticoso che non può essere trascurato.

Per fughe perfettamente pulite e senza muffa ecco il rimedio della nonna economico e super veloce

Capita spesso in una casa, di fare i conti con i problemi causati dall’umidità. Ad esempio in un bagno senza finestre, il vapore della doccia potrebbe provocare condensa e di conseguenza si potrebbe sviluppare la muffa sulle pareti, nella doccia o tra le fughe delle piastrelle. Un problema antiestetico che deve essere assolutamente risolto.

Proprio lo spazio tra una piastrella e l’altra non è semplice da pulire e da sbiancare. Soprattutto se è stato rifinito utilizzando lo stucco bianco. Ma per fughe perfettamente pulite e senza muffa ecco il rimedio della nonna economico e super veloce

Per eliminare questo problema antiestetico, abbiamo bisogno di 3 prodotti naturali facili da reperire: acqua distillata, aceto e tea tree oil.

Tre prodotti per eliminare la muffa

L’aceto è un prodotto naturale e un ottimo alleato per le pulizie di tutta la casa. Rimuove il calcare, disinfetta ed elimina gli odori.

Il tea tree oil è un olio prezioso utilizzato per il benessere del corpo. Ma grazie alle sue proprietà antibatteriche e disinfettanti, è perfetto da utilizzare anche per risolvere i problemi di casa.

Ma come li utilizziamo per eliminare la muffa? il procedimento è molto semplice. Basta miscelare in uno spuzzino: un bicchiere di acqua distillata, 10 gocce di tea tree oil e un bicchiere di aceto.

Mescoliamo tutti i prodotti, agitiamo bene e vaporizziamo la miscela sulle pareti e tra le fughe. Con l’aiuto di un panno umido strofiniamo per eliminare lo sporco e la muffa.

Ecco che con pochi euro e soprattutto utilizzando dei prodotto naturali, possiamo risolvere un problema molto comune in bagno e nelle stanze poco arieggiate.

