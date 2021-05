Se si pensa alla Sicilia vengono subito in mente le sue spiagge incontaminate e mare cristallino. Isole come Favignana e Lampedusa, ma anche città come Trapani sono tra le destinazioni più gettonate dai turisti. Ma non sempre i luoghi più conosciuti sono i più belli.

La Sicilia è una regione che stupisce, perché nasconde anche paesini e zone meno esplorate altrettanto splendide e intriganti. Ideali per una vacanza low cost sul mare. Ad esempio, questo piccolo borgo siciliano quasi sconosciuto è meraviglioso ed è il rifugio ideale per una vacanza all’insegna del risparmio.

Macari tra realtà e fiction

Quanti di noi prima di ora conoscevano il paradisiaco borgo di Macari? Situato in provincia di Trapani, nella Sicilia occidentale, era fino a poco fa quasi sconosciuto alla gente. Di recente, infatti, Macari è stato scelto come location per la serie tv poliziesca “Màkari” trasmessa su RaiUno. Per il suo mare azzurro e la sensazione di pace che dona, è il posto perfetto per ogni turista in cerca di relax.

Cosa fare in vacanza a Macari

Questo piccolo borgo siciliano quasi sconosciuto è meraviglioso ed è il rifugio ideale per una vacanza all’insegna del risparmio. La natura è di casa a Macari, e il turismo di massa solo un miraggio. Attorno al paese e nell’omonimo golfo si possono esplorare una ad una tantissime spiagge e calette. Tra le più suggestive Caletta Rosa, Caletta del Bue Marino o Baia Santa Margherita. Oppure si può poi prendere il sole nella caraibica spiaggia di San Vito Lo Capo, tra le più belle dell’intera Sicilia.

In alternativa si può fare visita ad alcune importanti riserve naturali, tra le quali la Riserva naturale orientata Monte Cofano. La più suggestiva è però la Riserva naturale dello Zingaro, che porta alla scoperta delle spiagge e dei sentieri più remoti e affascinanti della zona.

Quanto costa e dove prenotare

Soggiornare a Macari è tutt’altro che costoso. Qui vicino ci sono perlopiù B&B, e solitamente si riesce a cavarsela con meno di 80€ al giorno nell’alta stagione. Altrimenti, per meno di 100€ si può soggiornare in uno degli hotel sparsi nei dintorni.