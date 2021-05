Ecco un sistema facile e rapido per preparare un litro di detersivo per la lavastoviglie e per i piatti a mano ecologico, profumato ed efficace. Non lascia residui chimici sulle nostre stoviglie e si prepara in pochi minuti. È perfetto quando si hanno in casa neonati, bambini piccoli o anziani che risultino allergici ai detersivi chimici.

Questa ricetta sana, ecologica e a costo quasi zero per chi ha un giardino con alberi di limoni, è perfetta per chi vive una vita “green”. E anche quando vogliamo risparmiare in modo significativo a proposito di prodotti per la pulizia. Ecco come realizzarla con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Un detersivo naturale che si fa in casa col frullatore

Bastano questi comuni ingredienti presenti in tutte le cucine per eliminare la spesa delle costose pastiglie per lavastoviglie. Servono solo pochi ingredienti che abbiamo in tutte le case, come acqua sale aceto e limone, per preparare un detersivo liquido per lavastoviglie o per pulire piatti e pentole a mano.

Può essere usato anche per diluire quello liquido per il lavaggio a mano. Ma non va mescolato con pasticche o detergenti liquidi per lavastoviglie. Per realizzarlo servono solo un coltello, un robot da cucina e dei vasetti vuoti richiudibili. Come quelli dei sottaceti o delle salse. In alternativa, vanno bene anche i cartoni piccoli del latte o del succo di frutta col tappo.

Per preparare un litro di detersivo occorrono tre limoni, 400 ml di acqua, 200 grammi di sale e 100 ml di aceto bianco.

Tagliare i limoni anche non sbucciati a pezzetti piccoli, frullare a lungo insieme ad acqua e al sale. Quando si ottiene un composto fluido, metterlo in una pentola, aggiungere l’acqua e l’aceto. Quindi far bollire per dieci minuti.

Filtrare con un pezzo di carta da cucina e mettere nei vasetti. Quando lo utilizziamo nella lavastoviglie, mettiamone un paio di cucchiai nella apposita vaschetta, aggiungendo a piacere un po’ di bicarbonato di sodio.

Questo detergente è perfetto anche per igienizzare la nostra lavastoviglie. La rende talmente pulita che viene voglia di utilizzare il cestello anche per cucinare. Ecco qui un approfondimento per sapere come si fa a cucinare nella lavastoviglie.