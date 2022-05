Il fine settimana è il momento ideale per pensare di preparare qualcosa di stuzzicante da condividere a tavola, la sera, come la pizza. Magari possiamo stupire gli amici, servendo loro una teglia invitante, con una pizza croccante e allo stesso tempo morbida. In questo caso, non dobbiamo avvalerci di un preparato istantaneo, ma possiamo ottenere questo risultato grazie all’uso del lievito madre secco. Il procedimento prevede lunghe ore di lievitazione, per cui è bene tenere conto di questo, in base al giorno in cui si vorrà servire la teglia. Scopriamo come fare la pizza con il lievito madre di questo tipo. Gli ingredienti utili allo scopo ci permetteranno di realizzarne almeno due teglie. Eccoli:

700 g di farina di Manitoba;

500 ml di passata di pomodoro;

400 ml di acqua;

40 g di lievito madre secco;

40 ml di olio extravergine di oliva;

sale q.b.

Come fare la pizza con il lievito madre secco più un consiglio utile per la sua cottura ottimale

Per preparare la pizza, iniziamo a versare in una ciotola 50 g di farina, 100 ml di acqua e il lievito madre secco. Mescoliamo e creiamo un impasto liscio e molle. Copriamo con una pellicola per alimenti e lasciamo a riposo per mezz’ora. Trascorso il tempo, trasferiamo l’impasto in una ciotola e aggiungiamo le restanti acqua e farina. Impastiamo per alcuni minuti, quindi aggiungiamo un pizzico di sale e l’olio. Proseguiamo a lavorare per cinque minuti, mettiamo in una ciotola e copriamo con la pellicola per alimenti. Poniamo a lievitare in frigo per 12 ore.

Trascorse le tempistiche, mettiamo l’impasto su una spianatoia infarinata e dividiamolo in due parti. Formiamo due panetti rotondi con le mani e mettiamoli su della carta da forno. Copriamo con un canovaccio pulito e lasciamo a riposo per altre 6 ore. Allo scadere del tempo, oliamo due teglie e stendiamo in ciascuna i due impasti. Cospargiamo entrambi con la passata di pomodoro e inforniamo a 250° per 20 minuti. Ecco ora un consiglio che riguarda la cottura.

Per la cottura

Un consiglio utile alla migliore cottura di una pizza preparata con lievito madre secco riguarda un’interruzione dell’infornata. Dovremo cuocere la pizza cosparsa di salsa al pomodoro per i primi 10 minuti in forno, quindi toglierla. A questo punto, dovremo decidere se farcirla con ciò che più ci piace, come prosciutto, olive, salame, mozzarella. La rimetteremo quindi in forno per i seguenti 10 minuti. Se, alla fine dell’intera cottura, aggiungeremo ancora un filo di olio extravergine di oliva, la pizza sarà spettacolare.

Lettura consigliata

Ecco come riattivare il lievito di birra congelato in modo facile e con un trucco efficace per usarlo subito in cucina