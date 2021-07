Siamo abituati a pensare che i pesci siano un ottimo alimento nutritivo. In particolare il pesce bianco è molto consigliato per i suoi valori nutrizionali. Ma non tutti i pesci sono uguali. C’è una specie di pesce bianco che ha valori nutrizionali inferiore agli altri e che in più può costituire un problema per la salute. Questo pesce mette a rischio la nostra salute eppure molti lo comprano senza sapere il pericolo che stanno correndo.

Merluzzo, nasello, sogliola, orata, branzino, platessa, sono ricchi di proteine ad alto valore biologico. In più sono ricchi di sali minerali e vitamine A, B1 e D. Gli esperti nutrizionisti consigliano il loro consumo per un’alimentazione sana e come prevenzione ad alcune gravi patologie. Sappiamo che chi ha problemi di colesterolo dovrebbe inserire nella sua dieta molto pesce, anche se non tutte le specie vanno bene. Per esempio sono sconsigliati il pesce spada e il pangasio. Questi sono 2 pesci da evitare perché a rischio salute e non combattono il colesterolo.

Questo pesce mette a rischio la nostra salute eppure molti lo comprano

Il pangasio non solo ha scarsi valori nutrizionali, ma ha anche un altro problema, può rappresentare un rischio per la nostra salute. Il pangasio è un pesce bianco e prolifera in acqua dolce. Questo specie proviene quasi esclusivamente dal sud-est asiatico, in particolare dagli allevamenti alla foce del fiume Mekong, uno dei fiumi più inquinati del mondo. Per questo motivo da anni le autorità sanitarie europee lo tengono sotto i riflettori. In Europa, e in Italia, negli ultimi anni le autorità hanno sequestrato diversi lotti perché contenenti un livello di mercurio superiore al normale. Alcune società della grande distribuzione lo hanno messo al bando decidendo di non venderlo.

Eppure il pangasio ha molto successo tra i consumatori, per un motivo molto pratico. Questa è una delle specie più economiche ed è forse il pesce bianco che costa meno di tutti. Il pangasio ha un prezzo minore di altre specie a causa del suo allevamento intensivo e ai bassissimi costi di produzione. Eppure c’è chi lo apprezza molto perché è privo di spine, di pelle ed ha un sapore delicato. Può anche capitare che chi non è esperto, lo scambi per nasello. Attenzione a non fare questo errore. Il nasello costa al chilo due volte e mezzo di più del pangasio.

