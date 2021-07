Quanto sono buone e dolci le varietà di frutta stagionali. Scorpacciate gustose e salutari di pesche e albicocche, ciliegie e meloni, anguria e susine. Con un piccolo ma grande inconveniente: le macchie sui vestiti. E la classica frase della mamma ai bambini: “ecco bravi adesso non vengono più via!”. Tenuto anche conto che i nostri figli sembra abbiano il mirino per centrarsi sistematicamente gli abiti nuovi, belli e possibilmente chiari. Ecco allora 3 rimedi efficacissimi della nonna per mettere ko le macchie di frutta sui vestiti ed evitare di buttarli via.

Il rimedio degli scout

Partiamo subito con quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un rimedio più degli scout che della nonna: il ghiaccio. Quando ci sono tanti bambini e una bella dose di frutta sarebbe bene tenere a portata di mano del ghiaccio in cubetti. Per le macchie più leggere ecco che strofinando dei cubetti sulla parte incriminata rimedieremo al guaio. Acqua chiama acqua visto che la frutta ne è composta per la stragrande maggioranza. Diciamo subito che per le ciliegie probabilmente ci vorrà qualcosa di più deciso.

3 rimedi efficacissimi della nonna per mettere ko le macchie di frutta sui vestiti

Eccolo il rimedio numero 1 delle nonne: acqua fredda, sale e limone. Tutto il potere disinfettante e sgrassante per ripulire magliette macchiate dalla frutta. Prendiamo una bacinella e riempiamola di acqua fredda, qualche goccia di limone e un cucchiaio di sale. Lasciamo agire per pochi minuti e la macchia sparirà.

Acqua e latte alleati del pulito

Se abbiamo macchiato un capo in cotone e vogliamo recuperarlo ecco il sistema con acqua e latte. Solita bacinella con mezzo litro abbondante di acqua tiepida e un bicchiere di latte. Questa volta immergiamo il capo sporco e lasciamo riposare per tutta la notte. Al mattino poi dovremmo ritrovarci con la macchia sparita, ma se ci fosse ancora qualche traccia, un giro in lavatrice e tornerà come prima.

