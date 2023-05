Questo pesce magro che si mangia a giugno è fonte preziosa di proteine, vitamina A e Sali minerali. Provalo così

Dovremmo imparare a prendere gli alimenti in base alla loro stagionalità, per godere ancora meglio delle loro proprietà. A partire dal pesce che, quando è fresco, è anche più economico, per tutta una serie di motivi. Ad esempio, a giugno, sono diversi i pesci che potremo comprare freschi, come questo, magro, ricco di proteine e non solo. Ecco qual è

Dovremmo imparare a consumare di più il fresco e non solo per quanto riguarda le verdure o la frutta. Il pesce, ad esempio, è uno degli alimenti dove la stagionalità può far la differenza. Anche se il pesce surgelato ha le stesse proprietà organolettiche e nutritive di quello fresco.

Sicuramente, come sapore e consistenza, il pesce surgelato qualcosa perde. Facendo bene attenzione a non confondere il pesce surgelato da quello congelato. Il primo lo riconoscete per le ridotte dimensioni dei suoi cristalli di ghiaccio. Il secondo, invece, il ghiaccio è decisamente più consistente, col rischio di perdere alcune sostanze nutritive.

Ecco quali sono i pesci che si possono mangiare a giugno, l’elenco è davvero lungo

Torniamo al nostro pesce stagionale. Tra pochi giorni inizia giugno e ci sono dei pesci che, per calendario, sono specifici di questo mese. Facciamo qualche esempio, perché l’elenco è lungo. Ad esempio, il cefalo, l’orata, il pesce spada, la spigola e la triglia sono pesci di giugno. Granchio, granchietto rosa, dentice, nasello, sardina fanno tutti parte di questo elenco per il mese che sta per iniziare.

Il tonno non va dimenticato, così come il totano e lo scampo. E che dire della rana pescatrice, del sarago e della ricciola, oltre che lo sgombro. A proposito di sgombro, sapete che c’è un pesce ricco di proteine che costa tre volte meno del salmone? Come si vede l’elenco dei pesci che potremo mangiare freschi, a giugno, è decisamente lungo. Ricordandosi i motivi non banali per i quali il pesce fresco non si dovrebbe comprare di lunedì.

Ecco l’altro che possiamo mangiare a giugno, ricco di tante proprietà che fanno al caso nostro

E, in più, c’è anche questo pesce magro che si mangia a giugno e che va a completare la lista di cui sopra. Un pesce che ha le carni molto magre e, proprio per questo, è perfetto per un regime alimentare ipocalorico. A maggior ragione se si avessero problemi di colesterolo alto.

Ebbene, il pesce in questione è la razza e, come insegnano dall’Humanitas, è una fonte di proteine, Sali minerali (potassio e fosforo) e di vitamina A. Nello specifico, 100 grammi di razza contengono 68 calorie.

Questo pesce magro che si mangia a giugno, ovvero la razza, si potrebbe cucinare in questo modo

Tornando ai benefici della razza, come spiegano gli specialisti Humanitas, il potassio mantiene la pressione nella norma. Il fosforo, invece, è alleato di denti e ossa. E per chi ha la vista in calo, la Vitamina A è davvero preziosa.

Bene, come cucinare la razza? Un pesce perfetto per i bambini, quando privo delle solite lische. Ci sono vari modi per presentarla in tavola. Ad esempio, facendola fritta, come la cotoletta alla milanese. Va benissimo anche come condimento di una pasta. E volendo, la potremmo gustare in umido.