Tra le 40 azioni a maggiore capitalizzazione ci sono state 4 azioni che hanno chiuso al ribasso una seduta che ha visto il Ftse Mib guadagnare oltre l’1%: ERG, Telecom Italia, Buzzi Unicem e Intesa Sanpaolo. Ci sono state, poi, anche 2 azioni che hanno chiuso in frazionale ribasso inferiore allo 0,1% (Banco BPM e Generali Assicurazioni) e di cui non tratteremo. Poiché del principale titolo bancario italiano e di ERG ci siamo già occupati recentemente, tra le 4 azioni che hanno chiuso al ribasso una seduta che ha visto il Ftse Mib guadagnare oltre l’1% approfondiremo solo Telecom Italia e Buzzi Unicem.

Per le azioni Telecom Italia si prospetta un brutto ribasso: quali sono i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Telecom Italia (MIL:TITOLO) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 0,2585 €, in ribasso dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Delle vicissitudini legate alla rete che stanno condizionando l’andamento del titolo negli ultimi mesi abbiamo più volte scritto. Poiché, però, i grafici scontano tutto, andiamo a vedere quello che ci stanno dicendo in questo periodo.

Come si vede da grafico, le quotazioni sono sui minimi di periodo sospese tra rialzo e ribasso. Al momento, infatti, convivono due proiezioni opposte, una rialzista (linea continua) e una ribassista (linea tratteggiata), che non riescono ad avere la meglio l’una sull’altra. Per evitare di rimanere incastrati dai falsi segnali, in queste occasioni è meglio avere pazienza. I rialzisti, quindi, potrebbero aspettare la rottura della resistenza in area 0,2691 €, mentre i ribassisti quella del supporto in area 0,2391 €. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi versi i livelli indicati in figura.

Occasione di riscatto vicina per il titolo Buzzi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 21,98 €, in ribasso dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso di Buzzi Unicem potrebbe essere già al capolinea visto che ha raggiunto l’importantissimo supporto in area 21,46 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire lo sviluppo del ribasso secondo i livelli indicati in figura. In caso contrario si potrebbe ipotizzare un’inversione al rialzo che potrebbe essere confermata da una chiusura giornaliera superiore a 22,60 €.