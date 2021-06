Quest’oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa illustrano i benefici che ha questo pesce poco conosciuto, ma dalle incredibili proprietà nutrizionali. Così come illustrato nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. In particolare, si tratterà dei principi nutrizionali della aguglia. Pochi conoscono questo pesce azzurro economico vale oro perché è straordinario per le ossa e cuore.

Un pesce, peraltro, definito povero, per l’economicità del suo prezzo, ma non di certo per le sue proprietà. Il suo nome scientifico è Belone belone, presente nel mar Mediterraneo, nel mar Nero e nell’Atlantico. Questo pesce ha un sapore molto delicato. Per questo è ideale cotto alla piastra o alla griglia condito con un filo d’olio e un po’ di limone se si preferisce. Soprattutto per coloro che seguono un regime dietetico.

Questo pesce economico vale oro perché è straordinario per le ossa e cuore

La aguglia, come tutti i pesci azzurri, è ricco di proprietà nutritive. Infatti apporta vitamine, Sali minerali e omega 3. È ideale per chi segue diete ipocaloriche, per le poche calorie e per le notevoli proteine contenute. Infatti 100 grammi di questo pesce equivalgono ad appena 80 calorie. Come nell’articolo “Spesso lo snobbiamo ma in realtà è il migliore pesce in scatola da acquistare al supermercato per le eccezionali qualità nutritive”. L’aguglia, come detto sopra, è ricca di vitamine e di iodio, di calcio e di fosforo e per questo è un’ottima alleata delle nostre ossa.

Inoltre è ricca di potassio che aiuta a regolare la pressione e il cuore, riducendo i rischi di infarto e ictus. Pertanto, mangiare pesce azzurro frequentemente serve a prevenire malattie cardiovascolari. L’aguglia grazie al suo sapore delicato si presta a tantissime ricette gustose ed inoltre, altro motivo per gustarne a volontà, è il suo prezzo economico. Nonostante le sue numerose proprietà.