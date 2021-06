Quando si è in spiaggia per una giornata di mare, la prima cosa che si fa è distendersi per prendere il sole prima di infilarsi in acqua. Senza saperlo stiamo cominciando ad accumulare piccole briciole di sabbia che si insinueranno in ogni parte del nostro costume.

A poco serviranno i diversi bagni che faremo perché nel momento di tornare a casa saremo pieni di sabbia. Ce la ritroveremo nelle ciabatte, in macchina e quindi anche in casa, per non parlare nella doccia.

Il fastidio più grande è proprio quello che si prova quando si indossa il costume da bagno. Qui la sabbia è, infatti, particolarmente difficile da rimuovere e può causare irritazioni alla pelle. Inoltre, c’è il rischio di rovinare il costume qualora la sabbia rimanesse per diverso tempo attaccata ad esso.

Il rimedio della nonna per rimuovere perfettamente la sabbia

Per cercare di ovviare a questo problema per fortuna esiste un modo. Stiamo parlando dell’uso del bicarbonato per pulire il nostro costume ed eliminare la sabbia senza che si rovini. Già in un nostro precedente articolo avevamo accennato a questo metodo. Nelle prossime righe lo vedremo nel dettaglio in particolare per quel che concerne la parte successiva alla rimozione del bicarbonato.

Il primo step è quello di scuotere bene il costume facendo scendere tutti i residui di sabbia nascosti. Poi bisogna cospargerlo con il bicarbonato e inserirlo in un sacchetto di plastica e chiuderlo con un bel nodo stretto.

Dopodiché, si dovrà agitare il tutto (quasi come fosse un pandoro) e il bicarbonato comincerà la sua azione abrasiva rimuovendo la sabbia dal costume.

Il prossimo passo è quello di prendere un asciugamano e usarlo per spolverare e asportare come un pennello tutti i granelli di sabbia rimasti.

Ecco come lavare senza rischi il costume dopo aver rimosso perfettamente la sabbia

Terminata quest’operazione, ecco come lavare senza rischi il costume dopo aver rimosso perfettamente la sabbia. È possibile lavare il costume in acqua tiepida lasciandolo appena 5-10 minuti in ammollo senza usare alcun sapone o detergente. Una volta trascorsi questi minuti bisogna lasciarlo asciugare in un luogo fresco e poi si procederà con un secondo lavaggio, questa volta con il sapone.

Con questo sistema si potrà eliminare la sabbia e lavare il costume senza che questo perda i suoi colori originali.

La cosa importante in questo caso per la riuscita di questo lavaggio è la seguente. Non si deve assolutamente esporre il costume direttamente alla luce del sole perché il rischio è la perdita dei colori.