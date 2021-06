Pulire casa e organizzare un bell’aperitivo o una bella cena sembrano, a volte, due azioni completamente distinte. In realtà lo sono solo in modo apparente, in quanto c’è proprio un metodo che ci consente di avere l’una e l’altra cosa insieme.

Infatti, mai più briciole di pane o pezzi di patatine sul pavimento grazie a questa soluzione geniale e a una scodella.

Cena o aperitivo

Il momento è proprio questo. Stiamo preparando una bella cena o un bell’aperitivo per i nostri amici o famigliari e mettiamo sulla tavola alcune cose. Naturalmente possiamo scegliere questo bellissimo e buonissimo cocktail, oppure una bella bollicina. I gusti sono gusti e Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo entrare in queste diatribe.

Tuttavia, ciò che possiamo ricordare, è una semplice soluzione per non sporcare. Fin qui abbiamo parlato dell’aperitivo, ma questo trucco e questa soluzione vale naturalmente anche per la cena. Vediamo come.

In pratica, cerchiamo di capire cosa sporca per terra. Non la carne, a meno che non la gettiamo fuori dal piatto. Nemmeno la pasta, per la stessa ragione. Al massimo è lo spaghetto ad essere traditore, ma con la nostra camicia e non con il nostro pavimento.

A sporcare davvero sono il pane e le patatine. In particolare, non la mollica ma la crosta del pane. Anche le patatine, quando le sgranocchiamo rischiamo sempre di farne cadere un po’ su divani e tappeti.

La soluzione? Semplicissima. Sia per il pane sia per le patatine cerchiamo di usare una grande boule per portarli. Non solo per portarli, ma anche per consumarli. In questo modo, le eventuali briciole resteranno all’interno della boule e non al di fuori. Ecco la soluzione geniale che scongiura un’invasione di briciole di pane o di pezzi di patatine sul pavimento.