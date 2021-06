Chissà quante volte tra le corsie del supermercato siamo passati indifferenti davanti a questo pesce in scatola, rivolgendo la nostra attenzione invece al tonno. Ebbene, non tutti sanno quanto invece sia nutriente e importante per la nostra alimentazione questo pesce. Infatti, spesso lo snobbiamo ma in realtà è il migliore pesce in scatola da acquistare al supermercato per le eccezionali qualità nutritive. Stiamo parlando dello sgombro.

Quest’oggi, gli esperti di ProiezionidiBorsa illustrano le qualità nutritive di questo gustoso ed economico pesce azzurro, spesso sottovalutato. Così come nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. Lo sgombro, come tutti i pesci azzurri, è ricco di omega 3, di proteine, di vitamine e da sali minerali. Lo sgombro in scatola, inoltre, è ottimo perché conserva i principi nutritivi di quando è fresco e, per di più, è privato di tutte le lische.

I consulenti spesso hanno illustrato quanto sia importante inserire nei regimi alimentari pesce e molluschi. Come nell’articolo “È sorprendente ma è questo il gustoso mollusco ideale per contenere la glicemia e il colesterolo cattivo che spesso viene snobbato”. Al supermercato, lo sgombro si può trovare all’olio d’oliva, grigliato con le olive, al naturale. Qual è il migliore? Quello sott’olio, in quanto è ideale per tutta la famiglia compresi i più piccoli.

Infatti, si inserisce perfettamente in una dieta equilibrata per i piccoli. Ciò perché nei grassi insaturi c’è una forte componente di 2 molecole dette EPA e DHA. Responsabili dello sviluppo del sistema nervoso e oculare nei bambini. Inoltre, queste stesse molecole regolano trigliceridi e pressione arteriosa nel sangue. È ottimo, poi, per chi segue diete dimagranti, grazie alle proteine in esso contenute che danno un effetto saziante. Inserire lo sgombro in scatola, dunque, nella propria dieta è davvero un toccasana.