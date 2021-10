Il giardinaggio è una passione che dura tutto l’anno. Non sarà di certo la stagione autunnale, e poi quella invernale, a fermare la voglia di circondarsi di verde.

Se risulta difficile coltivare la maggior parte delle piante all’esterno, ce ne sono invece alcune perfette per gli appartamenti.

In questo articolo ne vedremo alcune tra le più belle e sveleremo dei consigli per farle crescere al meglio.

Basterebbe scegliere tra queste 5 piante ornamentali per rendere subito la nostra casa calda ed accogliente

La prima pianta per appartamenti che vedremo oggi è la ficus elastica. Questa pianta, appartenente alla famiglia delle Moracee, è presente in molte varietà ed è davvero super resistente.

Le foglie sono di una tonalità molto scura di verde e presentano delle striature rosse. Bisogna posizionarla in luogo dove possa ricevere molta luce solare ed innaffiata una volta a settimana.

Oltre a dare un tocco di classe alle case, questa pianta è l’ideale per abbellire anche uffici ed altri ambienti interni.

Un’altra pianta ornamentale davvero bella da vedere è la schefflera arboricola. Anch’essa ha bisogno di poche e semplici attenzioni, come ad esempio una buona esposizione solare.

Infatti, più luce riceve e più cresce. Non vale lo stesso discorso per le innaffiature. Infatti, bisogna prestare molta attenzione a non esagerare con l’acqua.

Il rischio è che si formino marciumi radicali con conseguente perdita delle foglie.

Un’altra pianta molto bella è la sedum morganium, che abbiamo già inserito nella lista delle 7 piante ricadenti perfette per gli interni.

Ora vediamo le ultime due

Fra le piante più apprezzate per decorare gli appartamenti vi è la bromelia, perché è una pianta sempreverde. La pianta si presenta come una rosetta con delle foglie verdi e carnose. Dal centro, si prolungano i fiori, di solito di un colore rosso o giallo, molto accesi.

Non necessitano di molte cure durante l’inverno. Infatti, andranno riposte in luoghi lontani dalla luce diretta del sole. Per le innaffiature, invece, da ottobre fino a marzo, bisognerà farle con una cadenza di almeno una volta al mese.

Infine, l’ultima pianta che vale la pena citare è la dracaena. Questa pianta molto comune, cresce bene in climi caldo-umidi ed è per questo che molti la posizionano in bagno.

Al contrario della bromelia, essa invece va riposta in ambienti luminosi e lontani dalle correnti di aria.

Le sue bellissime foglie allungate restano rigogliose per tutto l’anno ed è per questo che è molto apprezzata.

Abbiamo quindi visto che basterebbe scegliere tra queste 5 piante ornamentali per rendere subito la nostra casa calda ed accogliente.