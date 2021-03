Il pane è un alimento che consumiamo praticamente ogni giorno. Si tratta di un cibo sempre presente sulle nostre tavole. E mai potremmo pensare che potrebbe risultare dannoso per la nostra salute. Eppure, gli abitanti di Alicudi, nelle Eolie, hanno sperimentato sulla loro pelle i rischi. Di quest’isola si parlava come un luogo magico dove accadevano esperienze mistiche e paranormali. E soprattutto a inizio Novecento, queste storie erano note e famose a tutti. Quest’area della Sicilia sembrava davvero immersa in un altro universo e alla fine si è scoperto che la colpa era del pane nero di segale cornuta. Infatti, questo pane ha creato allucinazioni e danni a tantissime persone.

Il pane nero di segale cornuta, il cibo che ha fatto la differenza ad Alicudi

Siamo a inizio Novecento e ad Alicudi si raccontano storie fuori dal normale. Alcune donne, secondo gli abitanti dell’isola, erano diventate uccelli. E, con le loro nuove ali, erano volate verso Palermo. Ma in questa leggenda non c’è nulla di magico. Si tratta semplicemente di allucinazioni. E queste erano create dal pane nero di segale cornuta, elemento infestato da un fungo parassita. Il Claviceps Purpurea, infatti, si trovava spesso in questo ingrediente. E il problema fondamentale è che ha un fortissimo potere psichedelico dovuto all’acido lisergico. Alcuni sapranno che questo acido è alla base di droghe come l’LSD.

Gli effetti sugli abitanti di Alicudi

Il pane nero di segale cornuta aveva degli effetti devastanti sulla mente degli abitanti dell’isola siciliana. Le allucinazioni, infatti, potevano creare situazioni di pericolo non indifferenti. Quando si ingerisce l’acido lisergico senza averne coscienza, infatti, le allucinazioni sono molto più forti. Un antropologo che ha studiato la storia di questo luogo, Paolo Lorenzi, ha spiegato in un’intervista come il commercio di segale cornuta andasse avanti da anni nella regione. Si trattava di un periodo di carestia dove, nonostante gli abitanti riconoscessero le spighe di pane buone da quelle da buttare, mangiavano di tutto. E questo pane ha creato allucinazioni e danni a tantissime persone. La situazione è stata chiusa dalla Chiesa in un momento successivo, quando ha dichiarato che il pane nero di segale cornuta appartenesse al diavolo.

Approfondimento

