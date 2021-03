Esistono nel nostro sistema previdenziale due possibilità di accedere alla pensione solo con i contributi. Quindi, senza limite di età ma bisogna aver maturato un’anzianità contributiva specifica. Si tratta della pensione anticipata e della pensione per i precoci (Quota 41). Un Lettore, che intende accedere alla pensione anticipata per i precoci, pone un quesito specifico agli Esperti di ProiezionidiBorsa. La domanda posta: come accedere alla pensione INPS solo con i contributi e quanti prima del 1995? Verifichiamo come è composta l’anzianità contributiva per poter accedere alla Quota 41.

Come accedere alla pensione INPS solo con i contributi e quanti prima del 1995?

L’INPS precisa che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è utile qualsiasi tipologia di contributi (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ecc.). Resta fermo il perfezionamento dei 35 anni di contributi utili.

La contribuzione dei 35 anni utili da diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla normativa previgente. Questo significa che sono validi tutti i contributi a patto che si rispetta il minimo di 35 anni di contributi utili. Tranne i contributi figurativi per disoccupazione e malattia. (Circolare INPS n. 180/2014).

Sono esclusi dalla normativa i lavoratori precoci che non sono in possesso di contribuzione alla data del 1995. In effetti, coloro che hanno versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996 in poi. Mentre, rientrano anche coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva alla data del 1995, e hanno esercitato l’opzione del computo contributivo. Come prevede la Legge 335/1995 articolo 1, comma 23.

Calcolo dell’assegno

L’assegno per la pensione anticipata Quota 41 è così calcolato:

a) calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi il calcolo con il sistema contributivo, per i lavoratori che posseggono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

b) calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

c) i lavoratori precoci che accedono alla quota 41 non possono accedere al calcolo integralmente contributivo. Questo perché chi non ha una contribuzione al 31 dicembre 1995 non può accedere alla pensione anticipata precoci.