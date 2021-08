Con il caldo è davvero difficile trovare qualcosa da cucinare che non ci appesantisca e non ci faccia soffrire ancora di più la temperatura. Infatti, con quest’afa, non è semplice mettersi a tavola e consumare tutto ciò che vogliamo. Ma dobbiamo comunque nutrirci e mantenerci in forze. Dunque, qui scatta un gioco d’astuzia. Dobbiamo trovare dei piatti che possano soddisfare il nostro palato senza farci soffrire le giornate estive.

Nel nostro precedente articolo “3 insalate gustosissime perfette per un pranzo estivo e per riempire lo stomaco”, per esempio, abbiamo già affrontato il tema. Infatti esistono ricette davvero interessanti per combattere il caldo sia a pranzo che a cena. In questo modo non dovremo rinunciare mai alla bontà, ma semplicemente gustare dei piatti con ingredienti freschi che ci facciano tornare l’appetito. E la ricetta che stiamo per presentare oggi ha lo stesso identico scopo. Ossia quello di portare sulla tavola un piatto che possa rendere tutti felici, che non faccia soffrire per l’afa che ci tormenta e che renda l’atmosfera leggera e allegra. Ecco, dunque, di cosa stiamo parlando e come realizzare questa semplice ma buonissima ricetta.

Questo mollusco cucinato con hummus e anguria ci aiuterà a combattere il caldo e a deliziare il palato

Ricordiamoci dunque che, proprio perché fa così caldo, dobbiamo mantenere le nostre energie al massimo. Per esempio, nell’articolo “Un primo piatto estivo e fresco perfetto per combattere i cali di pressione”, consigliamo una ricetta rinfrescante che può donarci tutte le energie di cui abbiamo bisogno. E oggi vogliamo proporne una seconda, altrettanto buona, che sicuramente non abbandoneremo mai più una volta provata. Si tratta delle seppioline con anguria e hummus.

Ingredienti

500 gr di seppioline (meglio se già pulite);

350 gr di hummus;

2 fette di anguria;

limone;

sale;

olio extravergine di oliva;

sesamo;

origano.

E ora vediamo come mettere insieme questi ingredienti e dar vita a un piatto da leccarsi i baffi.

Seppioline hummus e anguria, un trio perfetto per una calda giornata d’estate

Prendiamo le seppioline, il nostro ingrediente speciale per questa ricetta. E sapendo che questo mollusco cucinato con hummus e anguria ci aiuterà a combattere il caldo e a deliziare il palato, iniziamo subito a prepararlo. Prepariamo una padella e versiamo un filo d’olio. Successivamente, poggiamo sopra di essa le nostre seppioline e facciamole cuocere per circa 3 minuti. Adesso prendiamo il nostro hummus.

Infine, dovremo solo occuparci dell’anguria. Prendiamo le nostre due fette e tagliamole a cubetti, eliminando qualsiasi residuo di seme per sicurezza. Ora prendiamo i piatti e spalmiamo come prima cosa un letto di hummus. Su di esso, poi, riponiamo le nostre seppie e intorno mettiamo i cubetti del frutto. Ricopriamo di sesamo e origano e aggiungiamo una spruzzata di limone e un pizzico di sale. Ed ecco il nostro piatto pronto per essere servito!

