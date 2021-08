Dal 12 agosto è possibile candidarsi al bando per tirocini formativi extra curriculari offerti da ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero).

Ricordiamo che ICE è il braccio operativo del Governo che aiuta le aziende italiane a svilupparsi sui mercati esteri. Inoltre promuove l’attrazione degli investimenti esteri nel Belpaese.

Alcuni laureati avranno dunque la possibilità di fare esperienza presso la sua sede a Roma. In particolare, questi tirocini per laureati prevedono solo il colloquio e riconoscono 800 euro di indennità mensile.

Requisiti di partecipazione al bando

Vediamo anzitutto quali sono i requisiti per la partecipazione al bando:

iscrizione presso il Centro per l’Impiego;

condizione di disoccupazione o inoccupazione;

non avere già effettuato tirocini presso ICE Agenzia;

titolo di studio adeguato alle richieste dell’ufficio di destinazione. Il bando richiede o la laurea triennale o quella magistrale (o equivalente), a seconda della specificità del tirocinio;

infine alcune posizioni possono richiedere competenze preferenziali.

Tirocini attivabili

I tirocini hanno una durata massima di 6 mesi e non sono rinnovabili. In particolare, il periodo di svolgimento è compreso tra l’autunno (partiranno a ottobre) e l’inverno 2021.

Infine, i selezionati riceveranno un’indennità finanziaria lorda di 800 euro al mese.

Vediamo a questo punto quali sono gli uffici disponibili ad ospitare tirocinanti:

agroalimentare e vini (laurea triennale);

supporto operativo per gli investitori esteri (laurea magistrale o equivalente);

promozione investimenti (laurea magistrale o equivalente);

partenariato e analisi investimenti esteri (laurea magistrale o equivalente);

coordinamento attrazione investimenti esteri (laurea magistrale o equivalente);

supporto per la pianificazione strategica e il controllo di gestione (laurea triennale);

ufficio beni di consumo (laurea magistrale o equivalente);

servizi formativi (laurea triennale oppure magistrale o equivalente a seconda dei profili a cui ci si candida);

comunicazione, relazioni esterne e istituzionali (laurea triennale);

pianificazione strategica (laurea triennale);

coordinamento marketing (laurea triennale);

partenariato industriale e rapporti con gli organismi internazionali(laurea magistrale o equivalente).

Questi tirocini per laureati prevedono solo il colloquio e riconoscono 800 euro di indennità mensile

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 6 settembre (mentre scade il 29 ottobre la partecipazione a queste 15 borse di studio).

Per l’inoltro della candidatura occorre invece compilare il formulario online all’indirizzo specificato nel bando.

Solo i candidati ritenuti idonei alle attività da svolgere saranno contattati dall’Agenzia per un colloquio di selezione (in presenza o a distanza). I candidati non selezionati, invece, potranno ricandidarsi ai bandi futuri.

Approfondimento

Lavoro, successo e carriera con questo particolare percorso scolastico.