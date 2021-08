Durante l’estate il clima caldo e secco favorisce ed intensifica la proliferazione di insetti che attaccano le piante.

Spesso presente sulla vegetazione, troviamo la cocciniglia cotonosa, riconoscibile dalla presenza di piccoli insetti bianchi che ricoprono rami e foglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La cocciniglia è un parassita delle piante molto simile agli afidi e agli acari. Sono insetti che si nutrono della linfa e la loro permanenza e proliferazione può provocare un indebolimento delle piante e in alcuni casi la loro fine.

La cocciniglia cotonosa produce una sostanza di scarto, la melata, che ricopre l’intera foglia che di solito provoca ingiallimento delle foglie e alcune macchie.

Come parassita attacca prevalentemente piante ornamentali e grasse, viti, agrumi e soprattutto piante da limoni. Nella fase iniziale, quando i parassiti sono in numero ancora limitato, è abbastanza difficile individuarli ad occhio nudo, date le dimensioni ridotte.

Se presente all’interno di un vivaio è in grado di infestare e colonizzare rapidamente tutte le piante presenti nei dintorni.

Molti ignorano come eliminare il terribile nemico di tutte le piante da giardino, da orto e d’appartamento partendo dalla difesa biologica

Una valida soluzione potrebbe essere quella dell’insetto antagonista alla cocciniglia cotonosa, ovvero il Rodolia Cardinalis. Un ottimo predatore che, essendo molto prolifico, andrebbe a contrastare la nascita e l’infestazione della cocciniglia in modo del tutto naturale.

Poiché non sempre i pesticidi chimici sono davvero efficienti, spesso si ricorre all’uso dell’olio bianco minerale. Un olio che nebulizzato sulle piante attaccate, rilascia una patina oleosa e procura la morte della cocciniglia per soffocamento.

È consigliabile evitare il suo utilizzo durante la piena stagione estiva, in quanto andrebbe a provocare una diminuzione della traspirazione delle foglie.

Un altro rimedio naturale molto utilizzato è quello dell’alcol. Basterà diluire 25g di alcol in un litro di acqua e nebulizzarlo 2/3 volte sulle piante a giorni alterni.

In effetti, molti ignorano come eliminare il terribile nemico di tutte le piante da giardino, da orto e d’appartamento con questi semplicissimi rimedi.

Un rimedio classico è quello della cannella in polvere. Sarà necessario versare in un nebulizzatore due cucchiai di cannella in un litro di acqua e agitare e spruzzare il composto sulle piante infestate ogni 3/4 giorni.

Una valida allternativa, inoltre, è quella di tenere l’ambiente circostante sempre pulito. È necessario tenere le piante sempre distanziate tra di loro, evitando che le foglie si tocchino ed eventuali affollamenti. Inoltre, poiché la cocciniglia predilige ambienti caldi e secchi, bisognerebbe cercare di mantenere il terreno sempre umido. Bagnando spesso le piante con getti di acqua, si andrà a ridurre notevolmente la presenza dei parassiti. Infine, un rimedio più drastico, ma efficiente, sarebbe quello della potatura massiccia eliminando gran parte dei rami infestati.

Approfondimento

Orchidee e foglie rugose: cosa fare