Gli italiani sono fermamente convinti che la dieta mediterranea sia la più sana ed equilibrata del mondo. Sicuramente è una delle migliori, ma ce ne sono altre che varrebbe la pena di conoscere. Per questo oggi parliamo di una di queste che proviene dall’Estremo Oriente. Questo meraviglioso alimento antiossidante e ricco di sali minerali aiuta a sgonfiare la pancia. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove possiamo anche reperire questo prezioso ingrediente.

Il benessere arriva direttamente dal Giappone

Stiamo parlando delle alghe commestibili, ingrediente usato nella cucina orientale ma specialmente in quella nipponica. I giapponesi infatti sono famosi per la cura con cui trattano ma anche per essere fra i popoli più longevi e sani del mondo. Questo primato lo condividono solo con i sardi. Entrambe queste due isole infatti vantano un grandissimo numero di anziani, spesso centenari e ultracentenari. Questo incredibile record sicuramente ha a che fare con il loro stile di vita e con la loro cultura alimentare ricca di verdure e proteine di origine ittica oppure vegetale. Per questo oggi parliamo di questo sempreverde della gastronomia giapponese. Vediamo dunque insieme quali sono le innumerevoli varietà presenti sul mercato e i benefici che possono apportare al nostro organismo.

Tutti i tipi di alghe hanno al loro interno una miniera di vitamine e sali minerali. Per comodità facciamo però un elenco delle loro proprietà specifiche:

la wakame, che è una delle più utilizzate, contiene molta vitamina C, sodio, potassio e magnesio; le dulse sono famose per il loro alto quantitativo di ferro, mentre le hijiki per il calcio; le arame, invece, hanno una buona percentuale di sodio e in tutto il Sol Levante sono parecchio utilizzate per abbassare la pressione; infine, quella kombu è particolarmente indicata per ridurre il gonfiore della pancia. Per questo viene utilizzata quando si mangiano molti legumi in modo da evitare i loro naturali effetti collaterali che includono anche il gonfiore.

Le possibili controindicazioni a cui prestare attenzione

Prima di inserire questa tipologia di cibo nei nostri regimi alimentari è meglio sempre consultarsi con il proprio medico di base. Infatti può interferire con certi medicinali, soprattutto nel momento in cui abbiamo delle condizioni fisiche particolari. Parliamo ad esempio degli immunosoppressori che non riescono ad agire come dovrebbero se abbinati alla spirulina.

