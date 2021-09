Se siamo persone attente alla salute, sappiamo che una dieta equilibrata è il primo passo verso un metabolismo sano. Per questo, occorre scegliere con attenzione i prodotti da mettere nel carrello al supermercato. Tra i prodotti più difficili da scegliere c’è certamente il formaggio. Fresco o stagionato? Di mucca, di capra o di pecora? Meglio piccante o semplice? Queste sono alcune delle domande che ci tormentano davanti al banco frigo. Ma attenzione, a volte abbiamo dei pregiudizi. Tutti sappiamo che bisogna limitare il consumo di alcuni formaggi perché sono troppo ricchi di colesterolo o sodio. Ma a volte questi elementi si nascondono dove meno ce lo aspettiamo. Per esempio in questo formaggio insospettabile.

Molti comprano questo formaggio pensando che sia adatto a tutti ma in realtà contiene molto sodio

Ma di quale formaggio stiamo parlando? Dell’amatissima feta. La feta è il formaggio greco per eccellenza, delizioso e amatissimo da chi sta attento alla linea. Ma attenzione, è veramente adatto proprio a tutti? Molti comprano questo formaggio pensando che sia adatto a tutti ma in realtà contiene molto sodio.

La feta è tradizionalmente prodotta con latte di pecora, a volte con l’aggiunta di latte di capra. Ma attenzione, il processo di stagionatura prevede l’immersione in salamoia.

È per questo che in realtà la feta, a parità di massa, contiene parecchio sodio, addirittura una media di 1440 mg per 100 g,

La quantità di sodio contenuta nella feta è in media superiore a quella in formaggi stagionati, come il Parmigiano (600 mg/100 g), o il Grana (700 mg/100 g).

La feta è buonissima ma senza esagerare

Ovviamente questo non significa che dobbiamo depennare la feta dalla nostra lista della spesa. Si tratta di un alimento buonissimo, versatile e salutare.

Semplicemente non dovremmo abusarne se abbiamo problemi di ipertensione o eccesso di sodio, esattamente come per gli altri formaggi.

La feta è indicata se non vogliamo o non possiamo consumare latte di mucca, in quanto è prodotta con latte di pecora, o con un misto di latte di pecora e capra.

La feta può inoltre diventare un ingrediente preziosissimo per insalate, per panini, o addirittura per omelette o ricette al forno. Buonissima anche al posto del parmigiano sulla pasta. Sempre con un occhio alle quantità.

Se siamo amanti della cucina greca e vogliamo gustarci uno dei prodotti tipici più amati senza timore di eccedere con il sodio, rivolgiamoci senza esitazioni allo yogurt greco, povero di zuccheri e ricco di proteine.

