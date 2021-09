Per un investimento promettente, teniamo d’occhio i titoli dei semiconduttori

I semiconduttori sono il settore sul quale i fondi hedge stanno investendo di più. Anche molti fondi si stanno attivando per riempire i loro panieri di questi titoli. I semiconduttori saranno molto utilizzati per governare veicoli a guida autonoma, per la tecnologia 5G, per la creazione di data center. Attualmente si assiste a una continua carenza di chip per la produzione di smartphone, orologi, dispositivi di gioco, computer, auto ed elettrodomestici. Ecco quali sono i trend da osservare e i titoli più interessanti secondo gli Esperti ProiezionidiBorsa.

Un settore in grande espansione

Nei giorni scorsi abbiamo scritto su come investire dopo la pandemia perché agli italiani piace le finanza green e sostenibile, ma se vogliamo rivolgerci a un investimento promettente, teniamo d’occhio i titoli dei semiconduttori. Sono prodotti cruciali per la produzione globale di migliaia di beni. Le applicazioni di semiconduttori sono in aumento grazie alle nuove qualità di apparecchi per la casa (come frigoriferi, forni, stampanti). Questi prodotti impiegano i semiconduttori per ‘dialogare’ fra loro. L’industria globale di questi prodotti è passata da un valore di 283 miliardi di dollari nel 2010 a 442 miliardi di dollari nel 2020.

Case automobilistiche in panne

Questa evoluzione ha sfavorito non poco le case automobilistiche che hanno prodotto 500.000 veicoli in meno nei primi tre mesi del 2021 a causa della carenza di chip. Si prevede che a fine anno General Motors incasserà non meno di 1,5 milioni di dollari, proprio a causa di questo problema.

Un portafoglio a tutto chip

Passiamo ora a esaminare quali sono i titoli più interessanti da tenere d’occhio a proposito di semiconduttori. Ricordandoci che, nella scorsa primavera, il presidente Biden ha richiesto alle aziende statunitensi di organizzarsi al meglio. Per evitare carenze allarmistiche su elementi essenziali come i semiconduttori. NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI), Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) e Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) sono sicuramente da monitorare. A questi si aggiunge Texas Instruments (NASDAQ: TXN).

Per un investimento promettente, teniamo d’occhio i titoli dei semiconduttori

Osserviamo gli andamenti di questa società attraverso certi parametri. Una volta conclusa l’ osservazione su Texas Instruments, possiamo ripeterla su altre società di semiconduttori e inserire le migliori nel nostro portafoglio. Texas Instruments ad oggi vanta ottimi fondamentali e margini oltre il 44%. All’inizio di maggio il prezzo dei titoli toccava 181,48 dollari, al 21 luglio era già salito a 194,19. In questi mesi però l’azienda sta creando valore e crescita a ritmi davvero sostenuti.

Occhi aperti sui nuovi filoni

Attualmente Texas Instruments sta lanciando sul mercato dei micro-controller ad altissima prestazione. Servono per migliorare l’automatizzazione industriale e la gestione dell’energia in modo sostenibile. Vanta inoltre una situazione debitoria eccellente. L’azienda è in grado di ripagare i debiti usando il contante che ha in cassa. Potrebbe farlo grazie al ricorso alla gestione operativa al netto di interessi e ammortamenti.

Tassi superiori alla media del mercato

Anche il ROE (71,77%) indica che le risorse societarie sono investite con tassi superiori a quelli della media del mercato. Incrociando alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico, vari gestori hanno detto sì. Hanno concluso che questo titolo e gli altri di questo settore risultano molto interessanti.