Mangiare verdura e limitare le proteine di origine animale può avere un ottimo effetto sulla salute. Lo sanno bene gli abitanti della Sardegna che vantano un numero record di centenari. Curiosi di sapere il segreto di questa popolazione? Parte dall’alimentazione!

Per questo oggi sveliamo la ricetta del minestrone degli anziani sardi che fa campare fino a cent’anni.

Gli ingredienti per circa 4 persone

Quali sono gli ingredienti necessari per preparare il minestrone degli anziani sardi che fa campare fino a cent’anni? Eccoli qui elencati:

a) mezza tazza di fave secche;

b) due zucchine;

c) due gambi di sedano Mezza tazza di ceci secchi;

d) sette cucchiai di olio extra vergine di oliva;

e) mezzo finocchio;

f) una cipolla media bianca;

g) mezza tazza fagioli secchi;

h) due carote;

i) due testine di aglio;

l) una tazza di passata di pomodoro;

m) tre patate gialle medie;

n) un mazzetto di prezzemolo fresco da tritare;

o) foglie di basilico fresco, quanto basta;

p) sale, quanto basta;

q) pepe nero, quanto basta.

Il procedimento

Intanto è necessario mettersi a cucinare dopo aver lasciato in ammollo i legumi per una notte. Completato questo passaggio, è necessario scolarli e risciacquarli sotto acqua corrente.

Adagiamo in una pentola tre cucchiai di olio. Tritiamo su un tagliere tutte le verdure indicate. Inseriamole, poi, in pentola, mescolandole spesso con un cucchiaio di legno.

Dopo circa cinque minuti, aggiungiamo le testine di aglio. Aggiungiamo, poi, anche i pomodori, il finocchio, il prezzemolo, il basilico e i pomodori. Poi riponiamo anche i legumi.

Versiamo dentro circa otto abbondanti bicchieri di acqua in modo da sommergere tutti gli ortaggi. Aspettiamo che il tutto bolla, aggiungendo il coperchio.

Lasciamo a fuoco medio per circa un’ora e mezza. Dobbiamo fare attenzione che i fagioli, i ceci e le fave diventino morbidi. In caso il composto si asciugasse troppo, dobbiamo aggiungere più acqua.

Trascorso questo tempo, saliamo e pepiamo a nostro piacimento. Condiamo con olio e formaggio grattugiato.

Oggi abbiamo svelato, dunque, la ricetta per il minestrone degli anziani sardi che fa campare fino a cent’anni. Si possono trovare sul nostro sito altri utili suggerimenti per fare degli ottimi passati di verdura. Consigliamo un articolo dedicato alla creazione di una deliziosa zuppa vegetariana di origine francese. Per consultarlo si può cliccare qui.