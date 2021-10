Questo materiale naturale straordinario è perfetto per isolare la casa da umidità e rumore

Con l’arrivo delle prime piogge cambiano le temperature interne della casa e si manifestano i primi problemi di umidità. Muffa, intonaco scrostato, macchie e cattivi odori invadono la nostra casa e creano un ambiente malsano. Un intervento per isolare i muri diventa urgente, prima che arrivi il pieno inverno, ma dobbiamo usare i prodotti giusti. Quelli che offrono una protezione efficiente e non liberino sostanze pericolose per la salute. Ecco quali scegliere con i consigli degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Combattere l’inquinamento interno

Quando realizziamo la ristrutturazione di una casa o di un bagno con gli incentivi del Superbonus 110%, eliminiamo i prodotti sintetici. Inclusi la lana di vetro o di roccia. Così come i pannelli in cemento-amianto e il polistirolo o le schiume isolanti, che possono liberare sostanze nocive per la salute. A causa della loro struttura, questi materiali isolano la casa dall’umidità ma non la fanno respirare. In poco tempo ci ritroviamo a combattere con la muffa che si sviluppa negli angoli dei muri. Con i serramenti moderni, fra l’altro, le stanze restano chiuse quasi ermeticamente. Se vediamo le finestre appannate troppo spesso, dobbiamo correre ai ripari. Compiendo errori su errori, finiamo per creare un inquinamento interno.

Quando la tosse non dipende dall’uso della sciarpa

Talvolta non ci rendiamo conto che la persistenza di una tosse forte e secca durante l’inverno potrebbe non dipendere dall’uso errato della sciarpa quando usciamo. Ma dipende dalla schiuma di poliuretano usata dai muratori, che spunta dietro l’intercapedine di una porta. Oppure dal cappotto isolante che riveste la cappa del nostro caminetto. La soluzione più semplice consiste nell’individuare tutti questi materiali nella casa. E poi eliminare dall’edilizia domestica gli isolanti sbagliati, inclusi quelli di lana di vetro e di roccia. Non tutti sanno infatti che questi prodotti per combattere l’umidità si ottengono polverizzando delle resine sintetiche che rilasciano composti nocivi.

Questo materiale naturale straordinario è perfetto per isolare la casa da umidità e rumore

Dobbiamo perciò sostituire i materiali pericolosi per i nostri polmoni con materiali più sani. E soprattutto con prodotti naturali di lunga durata. Per isolare le murature esterne oggi si utilizzano per esempio materiali in laterizio polarizzato, con l’aggiunta di lastre di sughero. Il sughero è un materiale naturale che si estrae dalle cortecce delle querce. Funziona molto bene come isolante anche quando abbiamo di fronte una casa realizzata con una tipologia costruttiva economica. Oppure per la casa in montagna rinnovarla in dieci mosse è davvero importante ora che, grazie allo smart working, non è necessario vivere tutta la settimana in città.

Una soluzione ideale per i sottotetti

Quindi, questo materiale naturale straordinario è perfetto per isolare la casa da umidità e rumore. Infatti, il sughero garantisce un buon isolamento termico e acustico, oltre a ottime caratteristiche di traspirazione. Possiamo isolare una stanza con pannelli di fibra di sughero attaccati alla parete oppure creare una parete aggiuntiva di materiale rigido, distanziata dal muro. A questo punto possiamo riempire l’intercapedine di sughero o, in alternativa, con trucioli di cocco, fibra di cellulosa e persino lana di pecora. Insomma, il sughero in trucioli o compresso senza utilizzo di collanti, garantisce non solo un buon isolamento termico, ma anche buone qualità traspiranti. L’isolamento con prodotti isolanti è essenziale soprattutto per le mansarde e i sottotetti abitabili con abbaino.