La moda invernale 2021-2022 propone capi d’abbigliamento di ogni genere. Dai più classici, come il tailleur, ai più eccentrici come la minigonna di pelle, con colori semplici o eccezionalmente stravaganti.

L’inverno, si sa, non è proprio la stagione dei colori e il nero finisce ogni anno per fargli da padrone.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, già in precedenza abbiamo detto che è possibile sostituire i monotoni nero e marrone con due valide alternative, il grigio chiaro e il blu. Queste due tonalità risultano più luminose delle classiche cupe che siamo soliti indossare in inverno e si adattano ad un outfit elegante o casual.

E se dicessimo ai nostri Lettori che esiste in realtà un altro colore molto usato in questi mesi, che sta letteralmente spopolando? Dona luce ed eleganza, ma soprattutto si presta perfettamente ad un immancabile capo di questo periodo: il cappotto. Vediamo di quale si tratta.

Non si sporca ma non è scuro il colore da cappotto che fa impazzire le over 50

Si tratta del color panna che, nella tabella dei colori, si ottiene mescolando il bianco ed un pizzico di marrone.

Chiarissimo e splendente, è perfetto in tutte le stagioni e forse ancor di più nei mesi freddi.

Sarà che nasconde quel tocco di marrone che lo caratterizza, ma il panna è incredibilmente particolare e versatile. Come abbiamo accennato, il capo d’abbigliamento che più si presta a questa tonalità è il cappotto. Il motivo sta nell’eleganza, intrinseca sia nel color panna che nel cappotto stesso, così da creare un connubio irresistibile che sprigiona classe da ogni lato.

Femminilità e sobrietà sono le parole d’ordine di questo accoppiamento che piace proprio a tutti, specialmente alle donne di una certa età.

Solo over 50?

È vero, il cappotto color panna piace soprattutto alle over 50, ma cosa dire delle più giovani? Loro non possono usarlo? Ma certo che sì, magari con dei dettagli speciali. Difatti, consigliamo alle giovincelle i modelli con un solo bottone o con una cintura morbida che si allaccia in vita. Attenzione anche ad un altro dettaglio, perché i tagli più moderni sono quelli senza collo.

Non si sporca ma non è scuro il colore da cappotto che fa impazzire le over 50 e per cui non bisogna preoccuparsi troppo. Infatti, a differenza del classico bianco, non dovremo stare attenti ad ogni possibile minaccia di sporco, dato che si macchia difficilmente.

Potrebbe essere un ottimo regalo da farci in questi giorni, perché in fondo anche noi abbiamo bisogno di coccolarci.