La sostanza naturale ed economica che aiuta a far crescere in salute le nostre piante da vaso

La sostanza naturale in questione è la perlite, una roccia vulcanica espansa.

Il suo colore varia tra il rosa e il grigio è un materiale incombustibile, chimicamente inerte e stabile.

Quando la perlite viene sottoposta ad altissime temperature, l’acqua in essa contenuta evapora e la roccia si espande.

Con questo processo la roccia diventa di colore bianco e in ogni granulo ottenuto si formano delle bolle, che conferiscono alla perlite una particolare leggerezza, tanto da essere utilizzata come termoisolante sfuso nell’edilizia, nell’ambito manifatturiero, industriale e nel giardinaggio.

La perlite è la sostanza naturale ed economica che aiuta a crescere in salute le nostre piante da vaso.

I benefici della perlite nel giardinaggio

La perlite è utilizzata dai vivaisti e floricoltori nel giardinaggio, perché facilita la crescita delle piante e migliora la qualità e la struttura del terreno.

La troviamo in commercio sotto forma di piccole palline bianche. Infatti è molto simile alle tipiche palline di polistirolo usate per gli imballaggi.

Essa garantisce un buon assorbimento dell’acqua.

Mantiene il terreno ossigenato e areato. Filtra le acque in eccesso e protegge le radici della pianta dagli sbalzi termici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La sostanza naturale ed economica che aiuta a crescere in salute le nostre piante da vaso

La perlite è molto economica e si può acquistare nei vivai e nei migliori garden.

Questa sostanza andrebbe aggiunta ad un qualsiasi tipo di terreno, che intendiamo utilizzare per rinvasare le piante.

Come fare

Si miscelano cinque litri di perlite per cinquanta litri di terriccio.

Il terriccio ottenuto può essere utilizzato per rinvasare qualsiasi pianta, perché la perlite è un elemento naturale a pH neutro e non altera la composizione del terreno.

La presenza della perlite espansa nel terreno è importante per la messa a dimora delle radici, perché garantisce un buon nutrimento alla pianta facilitandone la crescita e lo sviluppo.