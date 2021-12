Concedersi del meritato relax a volte è davvero d’obbligo. E se poi abbiamo la possibilità di farlo con la nostra dolce metà, è anche meglio. Fuggire per qualche giorno dalla routine e dal quotidiano e regalarsi il piacere di vivere nuovi posti può diventare un’esperienza fondamentale. Ma, per goderne a pieno, dobbiamo scegliere le mete giuste. E se per ora non vogliamo andare all’estero, non c’è alcun tipo di problema. Infatti, abbiamo la fortuna di vivere in un Paese ricco di bellezze e di luoghi incantevoli. Ci basterà scoprirli poco a poco per poterne assaporare tutte le meraviglie.

Questo luogo quasi sconosciuto in Italia è in realtà il posto ideale per una romantica fuga d’amore nel weekend

Come abbiamo appena detto, quindi, conoscere ogni angolo del nostro Paese è importante per poterne apprezzare la bellezza a pieno. E quindi dovremmo metterci alla scoperta anche di luoghi che non sono poi così noti, ma che racchiudono delle meraviglie davvero uniche. Per esempio, potremmo abbandonarci alla fantastica natura che circonda un piccolo borgo in provincia di Potenza e che potrebbe regalarci un fine settimana da sogno. Oppure, potremmo ammirare i fantastici muri dipinti di questa cittadina vicino Bologna, che certamente non potrà lasciarci indifferenti. O ancora, potremmo farci travolgere dalla magia del Sulcis Iglesiente. Infatti, questo luogo quasi sconosciuto in Italia è in realtà il posto ideale per una romantica fuga d’amore nel weekend.

Sulcis Iglesiente, un piccolo angolo di paradiso che ci farà sentire in un altro Mondo

Sappiamo benissimo quanto la Sardegna sia piena di bellezze più uniche che rare. Ma non tutti ne conoscono una in particolare, che è proprio Sulcis Iglesiente, un’area davvero speciale che ci farà apprezzare questa terra ancora di più. Le sue miniere, infatti, ne fanno un pezzo veramente unico, data anche la loro importanza per il territorio sardo. E proprio nel luogo di cui stiamo parlando sono nate le prime che hanno forgiato la storia di questa zona. Per non parlare poi delle meravigliose spiagge, tipiche di questa isola, da Bugerru alla spiaggia di Masua.

Inoltre, avremo anche la possibilità di assaporare arte e storia grazie alla visita alla Grotta di San Giovanni o al Tempio di Antas. Senza tralasciare poi, ovviamente, Porto Flavia, che offre una vista davvero mozzafiato. Le attività sono tantissime e anche le bellezze da ammirare. E questo renderà il nostro fine settimana d’amore ancora più romantico, interessante e dinamico.

