Alcuni luoghi in Italia sono davvero conosciuti da pochissime persone. Si tratta per lo più di paesini, a volte anche nascosti, che contano pochi abitanti. Di borghi con una storia meravigliosa, ma poco famosa. Di posti che possono farci innamorare con la loro semplicità e con il ritorno al locus amoenus. In questo caso, vogliamo descriverne uno che sicuramente catturerà l’attenzione di molti.

Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza

Addentriamoci nella bellissima Basilicata e arriviamo in provincia di Potenza. Qui, su una roccia altissima, vedremo stagliarsi delle luci e delle piccole case. Non è un miraggio, ma semplicemente San Chirico Raparo, un paese davvero incantevole. Questo luogo si presenta con una storia davvero interessante e con un’architettura affascinante. Gli stretti vicoli, le salite e le discese, le viuzze nascoste del centro storico lo rendono attrattivo per chiunque.

Ecco cosa vedere e cosa mangiare

Per prima cosa, ammiriamo il bellissimo paesaggio che si staglia attorno al paese. Potremo vedere la sorgente del Trigello e i boschi tipici della Basilicata. Inoltre, nel centro storico, potremo ammirare diversi edifici, dal Palazzo Ferrara al Barletta, con degli arazzi d’epoca davvero meravigliosi. C’è poi la Cappella Sant’Antonio e la chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo, che sicuramente piacerà a molti. Qui avremo la possibilità di toccare con mano la vita in un piccolo paese, che ci riporterà alla bellezza della semplicità e della gentilezza. E non dimentichiamoci le passioni culinarie. Qui, se siamo amanti dei gusti forti, dovremo assolutamente assaggiare la rafanata, tipica del luogo, Inoltre, anche la pastorale conquisterà il nostro cuore, per non tralasciare poi i formaggi e i salumi che delizieranno il nostro palato.

Posizionato su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza. San Chirico Raparo sta solo aspettando noi.

Approfondimento

