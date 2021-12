Il tempo passa ma Shedir Pharma Group non riesce a esprime in Borsa tutto il suo potenziale rialzista. Anzi, le ultime settimane hanno visto un’accelerazione ribassista che ha portato a una performance negativa di circa il 20% negli ultimi due mesi. Tuttavia, dopo la discesa seguita alla rottura dei supporti le azioni Shedir Pharma Group hanno un’altra occasione. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica. Adesso ci occupiamo dei fondamentali dell’azienda.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 70%. Un livello confermato dal rapporto prezzo utili. Se si confronta, infatti, il PE di Shedir Pharma Group con quello medio del settore di riferimento si scopre una sottovalutazione di oltre il 50%. Infatti, con un rapporto prezzo/utili a 12.14 per l’esercizio in corso e 10.32 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili.

Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 27%.

Dopo la discesa seguita alla rottura dei supporti le azioni Shedir Pharma Group hanno un’altra occasione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Shedir Pharma Group (MIL:SHE) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 4,24 euro in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni si stanno avvicinando al II obiettivo di prezzo in area 4,06 euro. Questo livello, qualora dovesse resistere alle pressioni ribassiste, potrebbe rappresentare un ottimo livello dal quale ripartire per ritornare in area 6 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero rompere al ribasso il supporto indicato, allora potremmo rivedere il titolo Shedir Pharma Group in area 3,5 euro. Questo livello, infatti, rappresenta la massima estensione della proiezione ribassista in corso.