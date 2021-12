Non tutti conoscono il riciclo creativo ma è una pratica che, fortunatamente, sta diventando poco a poco sempre più comune. Si tratta di un’abitudine che potrebbe tornarci molto utile e che potrebbe farci scoprire un nuovo Mondo. Infatti, non tutti ci pensano, ma ogni oggetto che abbiamo in casa, quando ormai diventa troppo vecchio e rovinato, può essere riutilizzato e adattato a una nuova funzione. Basta sapere cosa fare nell’esattezza per trasformare ogni elemento presente nel nostro appartamento e sfruttarlo fino alla fine.

Da oggi nessuno vorrà buttare i vecchi stracci rovinati perché sono utilissimi per risolvere un problema davvero comune

Di riciclo creativo e di idee da prendere come ispirazione avevamo già parlato in passato. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come riciclare in modo davvero geniale dei semplici pacchi finiti di pasta. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo spiegato come sfruttare fino alla fine le retine della frutta, che siamo soliti buttare immediatamente nella spazzatura. Oggi vogliamo continuare la lista degli oggetti che tendiamo a gettare via senza pensarci due volte. E aggiungiamo un elemento che forse in pochi si sarebbero aspettati. Stiamo parlando del vecchio straccio da cucina, ormai sporco e macchiato, che abbiamo sempre usato per pulire. Infatti, forse potrà suonare strano, ma ha un riutilizzo davvero sorprendente.

Ecco come sfruttare al massimo i nostri stracci rovinati e vecchi per creare una borsa per fare la spesa davvero originale e comoda

Sembrerà incredibile, ma i nostri vecchi stracci possono diventare una fantastica borsa per la spesa. Infatti, dovremo solo sapere come assemblarli per un risultato eccellente. Perciò, per prima cosa, procuriamoci due pezzi di stoffa dagli stracci di 50×40 centimetri. Questi saranno la parte principale della nostra borsa. Successivamente, ritagliamone anche 2 da 10×45 per il manico. Per prima cosa, prendiamo i due pezzi più grandi, riponendoli uno sopra l’altro. Cuciamone attentamente i bordi per farli combaciare e poi passiamo al manico. Su un lato superiore, cuciamo il primo pezzo da 10×45 centimetri, avendo la certezza che sia ben saldo e facciamo poi la stessa cosa sull’altro lato.

Perciò, ora ne abbiamo la certezza. Da oggi nessuno vorrà buttare i vecchi stracci rovinati perché sono utilissimi per risolvere un problema davvero comune. Infatti, conoscendone questo uso inaspettato, potremo evitare di disperarci quando non abbiamo una busta della spesa a portata di mano. In questo modo, tra l’altro, smetteremo di spendere soldi al supermercato o all’alimentari per prenderne una lì in cassa. E, ultimo ma non meno importante, daremo anche una grande mano all’ambiente.

