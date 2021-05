Ci sono dei luoghi meravigliosi in Italia che non tutti conoscono. Si tratta di posti meravigliosi, quasi simili ad una favola, che sicuramente ci incanterebbero. Il nostro Paese, infatti, ci offre dei paesaggi mozzafiato ed è più che giusto volerli visitare tutti. Iniziamo dunque la lista consigliandone uno in particolare da pelle d’oca. Per chi ama la storia e l’arte, questa sarà una scoperta più che unica che non potrà lasciare indifferenti. Perciò, ecco un borgo medievale interamente dipinto che ci farà sentire in un altro mondo ma che in realtà è in Italia.

Il Borgo Medievale di Dozza, un dipinto nel cuore nell’Italia

A sud di Bologna, troviamo un piccolo angolo di paradiso. Stiamo parlando di Dozza, un borgo medievale davvero meraviglioso che racchiude alcune bellezze dell’Emilia-Romagna. L’aspetto più interessante di questo luogo è il paesaggio urbano. Infatti, i muri degli edifici e delle case sono completamente ricoperti da opere artistiche. Stiamo parlando in pratica di un museo a cielo aperto, dove potremo ammirare disegni, colori e dipinti che ci faranno emozionare come non mai.

Assolutamente da vedere e visitare per riempire il nostro cuore di bellezza e di arte

Dunque, Dozza è sicuramente un centro da vedere. Inoltre, il suo centro storico è bellissimo e ricco di storia. Potremo visitare la Rocca Sforzesca, per esempio, godendo della magnificenza delle sale e delle stanze da letto. Oppure, potremo vedere la Chiesa prepositurale di Santa Maria Assunta in Piscina. Inoltre, il cibo farà da padrone al nostro tour. Infatti, avremo l’occasione di godere dei tortelli di ricotta alla salvia o della fantastica piadina tipica di questa regione. Dunque, ecco un borgo medievale interamente dipinto che ci farà sentire in un altro mondo ma che in realtà è in Italia. Ora che abbiamo tutte queste informazioni, sarà impossibile frenare la curiosità. Visitare questo luogo farà benissimo a noi e alla nostra estate.

