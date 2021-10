Uno dei film che hanno fatto la storia del cinema e che moltissimi di noi hanno visto è sicuramente “Via col vento”. Per una volta il titolo originale, “Gone with the wind” è rimasto pressoché intatto nella nostra traduzione. E in effetti il vento citato nel film è quello che spazza via la storia americana contraddistinta dalla guerra tra nordisti e sudisti. Il vento, che caratterizza moltissime delle zone in cui abitiamo, può però anche essere una variante impazzita. Pochi sanno che quando siamo particolarmente nervosi la causa potrebbe essere incredibilmente di questo evento meteo. Cerchiamo di capire se anche il vento, come la nebbia con la sua umidità, potrebbe influire sul nostro stato fisico.

Quando il vento potrebbe influire sul nostro umore

Parlando del vento che potenzialmente potrebbe influire sul nostro umore, i ragazzi di oggi userebbero il termine “sciroccato”. E in effetti nel linguaggio moderno si usa utilizzare questo vento caldo per definire una persona in preda al nervosismo. La medicina definisce più genericamente i sintomi fisici e mentali che derivano dal clima come “meteoropatia”. Nello specifico, rifacendoci sempre al greco antico, gli eventuali disturbi dovuti al vento cadrebbero sotto il nome di “anemopatie”. Cerchiamo di capire se effettivamente il vento potrebbe causare degli sbalzi di umore al nostro sistema nervoso.

In Austria e Svizzera, paesi in cui quando il freddo si fa sentire, lo fa per davvero, stanno studiando la cosiddetta “sindrome da scirocco”. Parliamo di una serie di reazioni del nostro organismo alla presenza dell’elettricità nell’aria e nel vento. Giusto per capire questo argomento praticamente sconosciuto, ma anche molto reale, esistono studi come quello che alleghiamo. Gli scienziati starebbero cercando di capire e sperimentare se il vento sia effettivamente in grado di alterare alcuni ormoni del nostro corpo. Come, ad esempio, la serotonina e l’adrenalina.

Un fenomeno sempre più studiato

Se austriaci e svizzeri stanno studiando a livello medico questi possibili sviluppi, gli americani non sono da meno. Lo stanno facendo attraverso università prestigiose come quella di Harvard. Ma anche come fenomeno culturale, attraverso lo studio del meteo e dei cambiamenti climatici improvvisi. In sostanza i ricercatori starebbero cercando di capire se è possibile riuscire a mettere in collegamento velocemente i cambiamenti del tempo e del nostro umore. Probabilmente in attesa che la scienza dia delle risposte sicure al 100%, dovremo tenerci i nostri famosissimi mali di stagione.

